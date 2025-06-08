【韓網熱門】邊佑錫新廣告影片出爐！留言區集體「發瘋」

香氛品牌TAMBURINS公開了代言人邊佑錫最新宣傳片，他以罕見的濕髮造型登場，站在鮮紅色的背景前，散發無盡魅力。

韓國網友評論：

1. 不愧是模特兒

2. 頭髮太猛了...

3. 哇 怎麼回事 有種非人感（超凡脫俗）

4. 和之前看到的又不一樣了，頭髮輕輕飄著、表情夢幻又性感...

5. 哇......... 好性感 心臟在跳

6. 哇 瘋了

7. 是戴了隱形眼鏡吧？ 有點非人類的美耶

8. 哇 邊佑錫的「非人角色」竟然是Tamburins安排的，這種氛圍又是另一種風格，好神祕

9. 是種全新的感覺

10. 哦 好新鮮的風格

11. 好瘋我喜歡死了 邊佑錫ᅲᅲᅲᅲ

12. 哇塞 太扯了 像MV一樣

13. 他脖子上的抓痕是什麼啊... 指甲痕??? 太讓宅宅（宅男宅女）瘋掉了真的

14. 哇 太瘋了... 駕馭能力爆炸

15. 天啊，瘋掉

16. 天哪... 居然看到戴彩色鏡片的邊佑錫

17. 表情也超讚

18. 不只是消化造型，眼神演技也太厲害了

19. 超級適合...... 模特兒資歷果然不同

20. 哇 好帥，這種新風格我超愛

21. 被他眼神迷住，感覺自己也要一起掉進水裡了（笑）

原文：https://theqoo.net/square/3771085495

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