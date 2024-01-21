這顆「已婚寶石」超猛！原本以為是「臉頰BOBO」竟變成「嘴對嘴親親」，網：「我叫得比工作人員大聲」

劉台午…這男人有毒！

近期有檔網路綜藝蔚為話題，是由洪錫天本人主持的《洪錫天的寶石盒》，來賓通通是由他嚴選的「正港帥哥」，從《MOVING 異能》金度勳、《PRODUCE X 101》出身的金曜漢、近年專注於演員道路的李濬榮，到去年（2022年）退伍的孔明等，每一集都有著許多笑料。近期，節目迎來「第10顆寶石」，是曾主演Netflix《戀愛大戰》的劉台午。

劉台午與其他寶石不同，他有著「已婚」的身分。洪錫天表示，自己和「寶石主人」Nikki是好朋友。他不羨慕世界上其他女人，唯獨Nikki，真的是羨慕的不得了、想給她一記「膝蓋攻擊」的程度！（劉台午笑瘋XD）

劉台午悄悄地分享了洪錫天的「美談」：在無名時期、沒有收入的時候，老婆Nikki曾幫他買了新錢包，而第一位往錢包放錢的人，正是洪錫天，讓他覺得非常感謝。他覺得洪錫天是一位熱心腸的人，雖然節目上有一定的「人物設定」，但洪錫天擁有真誠及溫暖的心。





期間，他還偷偷CUE了金永大和李洙赫來出演節目。洪錫天問：「我提到其他演員，你會生氣嗎？」劉台午很酷地回答：「完全不會」，工作人員們笑到不行XD劉台午還分享了與Nikki在紐約認識的故事，以及廚房是自己的領域，這讓洪錫天頻頻發問：「Nikki就這麼美嗎？」、「Nikki在家都在幹嘛？」而劉台午一句「她很可愛，不是嗎？」，則毫無保留地表達對老婆的真心。





而最後的「寶石任務」，是「全球化的額頭之吻」。洪錫天拿出口紅，塗完以後表示：「他（指劉台午）本來就在紐約、德國這種比較猛的（？）地方生活…」就像在給觀眾們心理建設。原本以為是「臉頰BOBO」，結果劉台午似乎有自己的打算，他算準時間轉頭，變成「嘴對嘴親親」、並迅速退場。現場工作人員一陣尖叫，留下心滿意足（？）的洪錫天哈哈哈！！！

影片最後有彩蛋：劉台午對著鏡子、用衛生紙擦拭被口紅染色的嘴唇。他表示：「我該怎麼跟Nikki交代呢？」

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