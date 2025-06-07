申惠善送《鬼宮》咖啡車！《鬼宮》尹成植導演、尹甲母、烤鮑魚都是《哲仁王后》人馬

《鬼宮》裡飾演「尹甲」（陸星材 飾）和「汝里」（苞娜／金知妍 飾）化境（預知的未來）女兒的童星吳恩書（오은서），IG帳號日前透露申惠善替《鬼宮》劇組送上咖啡車！

童星吳恩書的帳號由媽媽代管，媽媽5日發出了吳恩書與一台應援咖啡車之合照寫下：「謝謝美味的豆沙包和飲料（愛心），今天是《鬼宮》Day。」往咖啡車一看，是申惠善所送，應援橫幅寫「為《鬼宮》尹成植導演導演、演員和工作人員們Fighting到最後！！」，左右則用了飾演「尹甲母親」車清華和「『烤鮑魚』尚膳大人」金吝勸的戲外照，寫「咖啡沒有豆沙包是不行的！！」、「比御膳料理更好的咖啡拿過來～」。



申惠善、尹成植導演、車清華和金吝勸，這組合有沒有想到什麼？正是2021熱門劇《哲仁王后》啊！回顧哲仁王后，申惠善飾演女主角，即被現代男子附身的哲仁王后「張昭容」（張奉煥＋金昭容），車清華飾演總是「媽媽叫」的崔尚宮，金吝勸飾演待令熟手「萬福」，三演員戲裡兩兩互動都相當有趣，尹成植導演的喜劇功力亦受到認可。



而申惠善和車清華、金吝勸的緣分不止《哲仁王后》。車清華2022年加入YNK娛樂（現management SEESUN）和申惠善同門至今，隔年還合作過《今生也請多指教》，劇中兩人某一世是叔姪關係；申惠善與金吝勸自2016年就是YNK娛樂同門，‎申惠善2017年也替金吝勸送過咖啡車；2023年車清華和金吝勸繼《哲仁王后》再搭檔《木偶的季節》演CP。目前三人都是同經紀公司，今年更加入了《哲仁王后》「哲宗」金正賢，公司裡儼然形成「哲仁幫」XD。



另外，吳恩書IG寫的「今天是《鬼宮》Day」，不是指播出日（播出日是發文隔天與後天）是指拍攝日？還是單純分享拍攝期間收到咖啡車做宣傳而已呢？吳恩書身穿的衣服像是汝里化境的模樣，不曉得當天是拍攝化境裡的戲，還是其他戲，汝里的看見的未來會成真嗎？《鬼宮》今晚結局可別錯過！香港觀眾可於Viu收看。



順帶一提，除了車清華與金吝勸，還有一名演員是《鬼宮》也是《哲仁王后》一員！《鬼宮》裡飾演禮判的高仁範（고인범），在《哲仁王后》裡飾演右議政！你有發現嗎？



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