INFINITE「天籟貴公子」南優鉉 2024年2月3日來台北Solo Concert

INSPIRIT(官粉名)2024開春第一幸福,就是南優鉉要來了!知名實力派韓團INFINITE主唱,素有「天籟貴公子」美譽的南優鉉,宣布即將於2024/2/3(六)19:00於國立臺灣大學綜合體育館1F,舉辦2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI

帶著全新SOLO專輯「WHITREE」的南優鉉,時隔近兩年才以SOLO歌手身份回歸,因此讓粉絲滿心期待,當天除了可以大飽眼福,看好、看滿帥氣的他外,這美聲圍繞的穿透好功力,鐵定也會讓耳朵超幸福!

這次南優鉉個人新SOLO專輯「WHITREE」共收錄「Baby Baby」、「Love Myself」、「California」、「불장난(玩火)」與「I’ll be alright」曲目,INSPIRIT一定清楚,日前在東雨與成烈12/2舉辦的「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」上,兩位好兄弟超義氣的開大絕,直接幫南優鉉打歌新SOLO中的「Baby Baby」,還超標準的跳了一小段這首歌的舞蹈,並超搞笑不忘交代大家:「請把這一段影音上傳到社群網路分享,讓優鉉知道我們有好好幫他宣傳!」,而這次在2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI中,粉絲不妨好好期待,有機會直接親自看到本尊精彩詮釋這首好歌!

心心念念就是要把最好的舞台送給粉絲,南優鉉是出了名的心疼粉絲,日前他受訪時,才坦承自己得到了罕見的「胃腸道基質瘤」病症,經醫師診療建議後,已於4月入院進行10小時的手術,並度過了術後無法正常飲食與心情低潮期,在家人、同事與INFINITE成員鼓勵下,才漸漸恢復體力與正常作息,一直把粉絲喊成「家人」的他,一直保密自己的身體不適,不過南優鉉表示,目前恢復狀況良好,大家可以放心!他說:「INFINITE出道近14年,INSPIRIT不少人從學校畢業即進入職場,也有人組織家庭且當了媽媽,每次看到大家,我都有種我們一起成長的感覺,我覺得十分幸福!」,而這次為新個人SOLO專輯「WHITREE」進行宣傳與各地巡演,南優鉉也說:「可以透過這次專輯,跟粉絲近距離見面讓我十分期待,這張專輯別具意義,我非常謝謝家人、經紀公司所有工作伙伴和INFINITE成員,當然還有我們INSPIRIT!我會努力以更多元化的音樂、舞台與大家見面,來好好回應你們的支持,隨著今年2023即將倒數,我也希望大家能有豐收的一年,以及2024我們一起在演唱會現場留下美好回憶!」。

由於南優鉉2/8即將迎來生日,因此當台北場公佈於2024/2/3舉辦時,頓時也造成龐大的INSPIRIT粉絲激動與期待不已,表示當天一定不缺席!訂於2024/2/3(六)19:00國立臺灣大學綜合體育館1F舉辦,南優鉉2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI,全場坐席,票價共分A區NT$5,200、B區NT$4,600、C區NT$3,600與身心席NT$2,600,起售日為2024/1/7上午11:00,於「Ticket Plus遠大售票網站」及「全台7-11 ibon機台全面開賣」(建構中)。更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查詢。

2024 Nam Woo Hyun Solo Concert (植木日 3-WHITREE) in TAIPEI

演出日期:2024/02/03(六)

入場時間:18:00(依現場實際情況而定)

演出時間:19:00

演出地點:國立臺灣大學綜合體育館1F

演出地址:106台北市大安區羅斯福路四段1號

活動票價:全場座席-A區 NT$5,200 / B區 NT$4,600 / C區 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售時間:2024/01/07上午11:00

購票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台(全面開賣)

身障購買:Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址:售票系統建置中

ShowOffice官網會員募集好康大相送:加入會員即送優鉉植木日3演唱會台灣版限定小卡一組,還有機會獲得與優鉉合照,觀賞植木日3彩排等大獎,詳情請洽ShowOffice連結:https://forms.gle/M19WKivTaNq1quwg6 。

⭐主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞