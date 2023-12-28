INFINITE「天籟貴公子」南優鉉 2024年2月3日來台北Solo Concert

INSPIRIT（官粉名）2024開春第一幸福，就是南優鉉要來了！知名實力派韓團INFINITE主唱，素有「天籟貴公子」美譽的南優鉉，宣布即將於2024/2/3（六）19：00於國立臺灣大學綜合體育館1F，舉辦2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI

帶著全新SOLO專輯「WHITREE」的南優鉉，時隔近兩年才以SOLO歌手身份回歸，因此讓粉絲滿心期待，當天除了可以大飽眼福，看好、看滿帥氣的他外，這美聲圍繞的穿透好功力，鐵定也會讓耳朵超幸福！

這次南優鉉個人新SOLO專輯「WHITREE」共收錄「Baby Baby」、「Love Myself」、「California」、「불장난（玩火）」與「I’ll be alright」曲目，INSPIRIT一定清楚，日前在東雨與成烈12/2舉辦的「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」上，兩位好兄弟超義氣的開大絕，直接幫南優鉉打歌新SOLO中的「Baby Baby」，還超標準的跳了一小段這首歌的舞蹈，並超搞笑不忘交代大家：「請把這一段影音上傳到社群網路分享，讓優鉉知道我們有好好幫他宣傳！」，而這次在2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI中，粉絲不妨好好期待，有機會直接親自看到本尊精彩詮釋這首好歌！

心心念念就是要把最好的舞台送給粉絲，南優鉉是出了名的心疼粉絲，日前他受訪時，才坦承自己得到了罕見的「胃腸道基質瘤」病症，經醫師診療建議後，已於4月入院進行10小時的手術，並度過了術後無法正常飲食與心情低潮期，在家人、同事與INFINITE成員鼓勵下，才漸漸恢復體力與正常作息，一直把粉絲喊成「家人」的他，一直保密自己的身體不適，不過南優鉉表示，目前恢復狀況良好，大家可以放心！他說：「INFINITE出道近14年，INSPIRIT不少人從學校畢業即進入職場，也有人組織家庭且當了媽媽，每次看到大家，我都有種我們一起成長的感覺，我覺得十分幸福！」，而這次為新個人SOLO專輯「WHITREE」進行宣傳與各地巡演，南優鉉也說：「可以透過這次專輯，跟粉絲近距離見面讓我十分期待，這張專輯別具意義，我非常謝謝家人、經紀公司所有工作伙伴和INFINITE成員，當然還有我們INSPIRIT！我會努力以更多元化的音樂、舞台與大家見面，來好好回應你們的支持，隨著今年2023即將倒數，我也希望大家能有豐收的一年，以及2024我們一起在演唱會現場留下美好回憶！」。

由於南優鉉2/8即將迎來生日，因此當台北場公佈於2024/2/3舉辦時，頓時也造成龐大的INSPIRIT粉絲激動與期待不已，表示當天一定不缺席！訂於2024/2/3（六）19：00國立臺灣大學綜合體育館1F舉辦，南優鉉2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI，全場坐席，票價共分A區NT$5,200、B區NT$4,600、C區NT$3,600與身心席NT$2,600，起售日為2024/1/7上午11：00，於「Ticket Plus遠大售票網站」及「全台7-11 ibon機台全面開賣」（建構中）。更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查詢。

2024 Nam Woo Hyun Solo Concert (植木日 3-WHITREE) in TAIPEI

演出日期：2024/02/03（六）

入場時間：18：00（依現場實際情況而定）

演出時間：19：00

演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F

演出地址：106台北市大安區羅斯福路四段1號

活動票價：全場座席-A區 NT$5,200 / B區 NT$4,600 / C區 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售時間：2024/01/07上午11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址：售票系統建置中

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⭐主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

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