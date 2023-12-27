TEEN TOP創造軍中獲獎「最精銳訓練兵」，喜與池錫辰合照

1995年生的TEEN TOP創造（崔鐘顯），上月20日入伍，睽違一個月公開軍中消息，是獲獎了。

創造以陸軍身分入伍，今開心Po文「最優秀分隊與最精銳訓練兵」，秀出了獎狀與比Ya照片。推特上還有不少粉絲拍下授獎典禮現場照片，能得知創造更多現況，其中還有張創造和池錫辰合照的側拍照特別吸睛，因為‎池錫辰這陣子宣布身體狀況不佳退出《Running Man》，不曉得是為了探親還是何種原因出現在軍中場合。



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