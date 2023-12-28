Yerin2024年1月14日台灣開見面會

即將進入2024年，前GFriend成員Yerin終於要來台灣開見面會了！近期在戲劇、電影都有不錯表現的她，將在1月14日於台北三創CLAPPER STUDIO舉行【YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI】，對於久違的台北以及台灣WOORIN（粉絲暱稱），Yerin透過主辦單位表示迫不及待想跟台灣粉絲近距離面對面！

原GFriend成員Yerin在2022年5月推出首張個人迷你專輯《ARIA》，正式以個人身份出道並全方位發展，行程忙碌的她近期依舊進行多方面的活動，其中包括她的演藝事業新挑戰。Yerin在網路劇「魔女商店再開業」中首次擔任主角(7月底)，飾演一位破舊魔女商店的店主。她在劇中展現了穩重的演技，證明了自己作為演員的無限潛力。此外，Yerin也在電影「NEW NORMAL」中迎來了她的大銀幕處女作（11/8在韓國上映），該片由《鬼病院：靈異直播》鄭凡植執導，是一部設定在充滿恐懼的新時代背景下的末世驚悚片，還有《魷魚游戲》李瑜美與Block B的成員P.O一起演出。

不僅如此，Yerin還積極參與音樂和粉絲互動活動。8月發行第二張個人迷你專輯《Ready, Set, LOVE》，並以主打歌曲「Bambambam」成功變身成為復古女王獲得好評，10月她成功舉辦了出道以來首次的個人粉絲見面會「Login」，表演了多首歌曲並與粉絲進行了特別的互動。Yerin日前在談話節目「單身四人幫」上因坦言20歲就出道，從沒參加過聯誼活動，被問到會想結婚時也直接回答「無法想像自己會結婚，我能結婚嗎？」等對婚姻的看法，展現了她幽默和親和力的一面讓大眾對她印象深刻。藉由這些活動，Yerin不僅在演藝領域發光發熱，也持續維持與粉絲之間的聯繫，展現了她多才多藝的一面。

【YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI】台北見面會將於明年1月14日在台北三創CLAPPER STUDIO舉行，門票預計在本週六（30日）在KKTIX售票網站及全家FamiPort機台同步販售，票價為A區 $4,280 / B區 $3,680 /身障席 $2,140；A區為對號坐席，B區為全站席(依票面序號整隊入場)，福利部分則有「全場與YERIN的Hi-Touch會」、「台灣場限定小卡組」、「與YERIN的簽名會共50名」、「與YERIN的一對一合照共30名」、「與YERIN合照(5人/組)共50名」以及「親筆簽名拍立得共20名」，更多詳情可洽主辦單位ONINN ASIA官方臉書、IG專頁。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞