INFINITE「天籁贵公子」南优铉 2024年2月3日来台北Solo Concert

INSPIRIT（官粉名）2024开春第一幸福，就是南优铉要来了！知名实力派韩团INFINITE主唱，素有「天籁贵公子」美誉的南优铉，宣布即将於2024/2/3（六）19：00於国立台湾大学综合体育馆1F，举办2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI

带著全新SOLO专辑「WHITREE」的南优铉，时隔近两年才以SOLO歌手身份回归，因此让粉丝满心期待，当天除了可以大饱眼福，看好、看满帅气的他外，这美声围绕的穿透好功力，铁定也会让耳朵超幸福！

这次南优铉个人新SOLO专辑「WHITREE」共收录「Baby Baby」、「Love Myself」、「California」、「불장난（玩火）」与「I’ll be alright」曲目，INSPIRIT一定清楚，日前在东雨与成烈12/2举办的「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」上，两位好兄弟超义气的开大绝，直接帮南优铉打歌新SOLO中的「Baby Baby」，还超标准的跳了一小段这首歌的舞蹈，并超搞笑不忘交代大家：「请把这一段影音上传到社群网路分享，让优铉知道我们有好好帮他宣传！」，而这次在2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI中，粉丝不妨好好期待，有机会直接亲自看到本尊精彩诠释这首好歌！

心心念念就是要把最好的舞台送给粉丝，南优铉是出了名的心疼粉丝，日前他受访时，才坦承自己得到了罕见的「胃肠道基质瘤」病症，经医师诊疗建议后，已於4月入院进行10小时的手术，并度过了术后无法正常饮食与心情低潮期，在家人、同事与INFINITE成员鼓励下，才渐渐恢复体力与正常作息，一直把粉丝喊成「家人」的他，一直保密自己的身体不适，不过南优铉表示，目前恢复状况良好，大家可以放心！他说：「INFINITE出道近14年，INSPIRIT不少人从学校毕业即进入职场，也有人组织家庭且当了妈妈，每次看到大家，我都有种我们一起成长的感觉，我觉得十分幸福！」，而这次为新个人SOLO专辑「WHITREE」进行宣传与各地巡演，南优铉也说：「可以透过这次专辑，跟粉丝近距离见面让我十分期待，这张专辑别具意义，我非常谢谢家人、经纪公司所有工作伙伴和INFINITE成员，当然还有我们INSPIRIT！我会努力以更多元化的音乐、舞台与大家见面，来好好回应你们的支持，随著今年2023即将倒数，我也希望大家能有丰收的一年，以及2024我们一起在演唱会现场留下美好回忆！」。

由於南优铉2/8即将迎来生日，因此当台北场公布於2024/2/3举办时，顿时也造成庞大的INSPIRIT粉丝激动与期待不已，表示当天一定不缺席！订於2024/2/3（六）19：00国立台湾大学综合体育馆1F举办，南优铉2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI，全场坐席，票价共分A区NT$5,200、B区NT$4,600、C区NT$3,600与身心席NT$2,600，起售日为2024/1/7上午11：00，於「Ticket Plus远大售票网站」及「全台7-11 ibon机台全面开卖」（建构中）。更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查询。

2024 Nam Woo Hyun Solo Concert (植木日 3-WHITREE) in TAIPEI

演出日期：2024/02/03（六）

入场时间：18：00（依现场实际情况而定）

演出时间：19：00

演出地点：国立台湾大学综合体育馆1F

演出地址：106台北市大安区罗斯福路四段1号

活动票价：全场座席-A区 NT$5,200 / B区 NT$4,600 / C区 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售时间：2024/01/07上午11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址：售票系统建置中

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⭐主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

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