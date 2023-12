INFINITE「天籁贵公子」南优铉 2024年2月3日来台北Solo Concert

INSPIRIT(官粉名)2024开春第一幸福,就是南优铉要来了!知名实力派韩团INFINITE主唱,素有「天籁贵公子」美誉的南优铉,宣布即将於2024/2/3(六)19:00於国立台湾大学综合体育馆1F,举办2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI

带著全新SOLO专辑「WHITREE」的南优铉,时隔近两年才以SOLO歌手身份回归,因此让粉丝满心期待,当天除了可以大饱眼福,看好、看满帅气的他外,这美声围绕的穿透好功力,铁定也会让耳朵超幸福!

这次南优铉个人新SOLO专辑「WHITREE」共收录「Baby Baby」、「Love Myself」、「California」、「불장난(玩火)」与「I’ll be alright」曲目,INSPIRIT一定清楚,日前在东雨与成烈12/2举办的「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」上,两位好兄弟超义气的开大绝,直接帮南优铉打歌新SOLO中的「Baby Baby」,还超标准的跳了一小段这首歌的舞蹈,并超搞笑不忘交代大家:「请把这一段影音上传到社群网路分享,让优铉知道我们有好好帮他宣传!」,而这次在2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI中,粉丝不妨好好期待,有机会直接亲自看到本尊精彩诠释这首好歌!

心心念念就是要把最好的舞台送给粉丝,南优铉是出了名的心疼粉丝,日前他受访时,才坦承自己得到了罕见的「胃肠道基质瘤」病症,经医师诊疗建议后,已於4月入院进行10小时的手术,并度过了术后无法正常饮食与心情低潮期,在家人、同事与INFINITE成员鼓励下,才渐渐恢复体力与正常作息,一直把粉丝喊成「家人」的他,一直保密自己的身体不适,不过南优铉表示,目前恢复状况良好,大家可以放心!他说:「INFINITE出道近14年,INSPIRIT不少人从学校毕业即进入职场,也有人组织家庭且当了妈妈,每次看到大家,我都有种我们一起成长的感觉,我觉得十分幸福!」,而这次为新个人SOLO专辑「WHITREE」进行宣传与各地巡演,南优铉也说:「可以透过这次专辑,跟粉丝近距离见面让我十分期待,这张专辑别具意义,我非常谢谢家人、经纪公司所有工作伙伴和INFINITE成员,当然还有我们INSPIRIT!我会努力以更多元化的音乐、舞台与大家见面,来好好回应你们的支持,随著今年2023即将倒数,我也希望大家能有丰收的一年,以及2024我们一起在演唱会现场留下美好回忆!」。

由於南优铉2/8即将迎来生日,因此当台北场公布於2024/2/3举办时,顿时也造成庞大的INSPIRIT粉丝激动与期待不已,表示当天一定不缺席!订於2024/2/3(六)19:00国立台湾大学综合体育馆1F举办,南优铉2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI,全场坐席,票价共分A区NT$5,200、B区NT$4,600、C区NT$3,600与身心席NT$2,600,起售日为2024/1/7上午11:00,於「Ticket Plus远大售票网站」及「全台7-11 ibon机台全面开卖」(建构中)。更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查询。

2024 Nam Woo Hyun Solo Concert (植木日 3-WHITREE) in TAIPEI

演出日期:2024/02/03(六)

入场时间:18:00(依现场实际情况而定)

演出时间:19:00

演出地点:国立台湾大学综合体育馆1F

演出地址:106台北市大安区罗斯福路四段1号

活动票价:全场座席-A区 NT$5,200 / B区 NT$4,600 / C区 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售时间:2024/01/07上午11:00

购票方式:Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台(全面开卖)

身障购买:Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址:售票系统建置中

ShowOffice官网会员募集好康大相送:加入会员即送优铉植木日3演唱会台湾版限定小卡一组,还有机会获得与优铉合照,观赏植木日3彩排等大奖,详情请洽ShowOffice连结:https://forms.gle/M19WKivTaNq1quwg6 。

⭐主办单位:SHOW Office Entertainment.co.ltd

