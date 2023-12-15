「叡比們」久等了ㅠㅠ 《BOYS PLANET》台灣練習生陳冠叡要開見面會啦！

《BOYS PLANET》誕生了超人氣男團ZEROBASEONE（ZB1），也讓許多參賽的男團成員、練習生有了知名度，包括遠赴韓國參賽的台灣練習生陳冠叡。

陳冠叡當時在節目中，以‎「華麗耍金箍棒」一戰成名，後續又有‎「宛如魔術的轉手絹」招數，加上舞蹈實力堅強，不僅在台灣，在韓國、日本也受到不小的關注，只可惜沒能擠進決賽，但陳冠叡在節目過後仍積極練習、尋覓新經紀公司。



在同期戰友王子浩、HIROTO‎、‎JAY、尹鐘佑‎、‎李歡喜、李東烈、‎車雄基……等等都紛紛開見面會和粉絲再次相見，陳冠叡的粉絲「叡比」也在期待他的好消息，如今總算等到了！根據主辦單位「Oninnasia」發文，陳冠叡的粉絲見面會「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」就在明年1月7日星期日，舉行於台北市三創生活園區5樓。



貼文底下許多台灣粉絲聽到消息都很感動表示「終於等到了」、「哭死」，從韓文、日文、英文留言也可見，其他國家的叡比同樣非常期待、迫不及待來台參加。



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