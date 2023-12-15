秀英自曝在狎鷗亭被年輕男生要電話！「已經有交往10年的男友」就連這句話也無用！

身為長壽女團少女時代的成員，走在路上也有被搭訕的狀況！秀英在節目中自曝不久前才在狎鷗亭被年約20多歲的男生要聯絡方式，只好搬出男友脫身。

秀英日前在YT頻道《趙賢雅的週四夜》節目中，談到自己身為「出道20年」的現役偶像，在江南地區還被年輕男子搭訕的狀況。秀英先是談到自己與趙賢雅變得親近的契機，因為趙賢雅看到了秀英的IG，覺得整個Timeline編排上做得很美，想要知道有什麼祕訣所以就聊起來了。



影片中秀英提到，自己曾在狎鷗亭被年輕男子「獵豔」，她說大約是今年初或者是去年發生的事情，是天氣涼涼的時候，大約有2位20出頭歲的男生走向了她，還遞上了手機，秀英一開始以為是想要要求跟她合影的粉絲，於是還準備了一下，但其中一位男子開口了，「我真的本來不做這樣的事情的，這是我打從出生以來第一次，雖然很抱歉，若不失禮的話能否給我妳的電話。」



接著旁邊的男子也出來作證，說自己的朋友是真的從來沒向女生要過電話號碼，如果不失禮的話就麻煩她了。最後秀英只好說「很抱歉但我已經有男朋友了。」沒想到男子並不相信，還繼續追問她與男友「是交往多久了」，秀英只好回答「10年了」，沒想到男子還是持續要求，能不能還是給一下電話，以後再聯繫看看？



秀英當時考量到「總不能說出我就是少女時代秀英」這個真相，同時還考量到如果真的說出來了，眼前的男生會不會反問「那是誰啊？」這樣自己就會陷入尷尬了，所以秀英最終還是以道歉來結束這場對話，對方也只好放棄。說起這段往事，秀英在節目中也表達遇到這樣的狀況其實「很開心」～

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