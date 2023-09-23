《Boys Planet》車雄基對粉絲大喊「包我」！自曝昨日夜市臭豆腐「好看不好吃」〜見面會變合照會！

《Boys Planet》車雄基單獨來台舉辦見面會，為了答謝粉絲，車雄基的粉絲服務非常到位，在便利貼上有許多粉絲許願與他合照，竟然全部都一一被請上台合影！車雄基也展現害羞的一面，只要一害羞就在舞台上狂轉圈的樣子，也讓粉絲們直呼太可愛！

車雄基舞蹈實力了得，在選秀節目中的表現也非常優異，可愛的樣子也圈粉無數。他一上台也立刻用中文向大家問候，更不忘先祝福大家「中秋節快樂」，他更背好了一大段中文「我愛妳們！火箭隊是月餅我是餡！我是你的寶貝！」接下來更撒嬌大喊「包我！」其實應該是請大家「抱」他的意思，非常可愛。他也提到抵台雖不滿兩天但吃了很多美食，包含古早味蛋糕跟奶茶，還有牛肉麵，也看了很多美景，更搭乘了摩天輪。



車雄基抵達台灣短短時間，不過已經四處趴趴走，把他想去的地方一網打盡，包含台北101以及美麗華摩天輪，也到了夜市吃平價鐵板燒，他也透露工作人員昨日大力推薦他吃臭豆腐，他看著剛炸好的臭豆腐覺得非常美味，但是吃了一口卻宣告挑戰失敗！車雄基還用演技方式呈現昨日挑戰時驚訝的表情，相當逗趣。他也特別到了應援咖啡廳「宇宙火箭隊台灣分部」去參觀，接收粉絲們喜愛他的心意。



為了讓大家欣賞他的舞蹈，車雄基連續帶來了女團以及男團的隨機舞蹈，除了大家都熟知他非常能夠駕馭女團舞蹈外，男團舞蹈也不遜色。他表示為大家準備的舞台每一個都很特別，跟大家一起度過的瞬間都很特別很珍貴，所以台下粉絲只要一喊出某某歌曲，車雄基幾乎都可以直接跳出舞蹈，讓粉絲們尖叫聲不斷。



車雄基曾為了要做好粉絲服務，而狂練習如何眨眼睛，今日在台上更是大放送，在Q&A便利貼的環節，有許多粉絲們都寫著「希望能跟車雄基合照」，他竟直接請寫這些句子的粉絲們上台，用拍立得跟大家一一合影，有求必應，還搞笑模仿台下的粉絲用力舉手說「我在這裡」，搞笑功力十足。車雄基一邊認真聽著耳機內的翻譯，會暫時停止動作，模樣相當呆萌。



接下來車雄基非常努力與粉絲們大玩遊戲，也再度感謝台灣粉絲的支持，許願希望能很快再和大家見面。

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