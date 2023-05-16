《BOYS PLANET》「遺珠」王子浩& HIROTO 6月於日本舉行Fan Meeting

《BOYS PLANET》歷經好幾個月的賽事，終於在上月選出出道團體「ZEROBASEONE」（ZB1）9位成員，不過在那麼多參賽者之中，有沒有你認為的遺珠呢？

《BOYS PLANET》裡的「遺珠」HIROTO與王子浩，將成為首組舉辦粉絲見面會的沒出道參賽者。唱片經紀公司RBW昨（15）日韓國時間晚間6時，透過日本官方SNS公開了旗下練習生HIROTO將與CHROMOSOME娛樂（染色體娛樂）練習生王子浩舉辦日本Fan Meeting（粉絲見面會）的消息，時間在6月10日、6月11日，地點於日本東京國際論壇A廳（Tokyo International Forum A）。



此次粉絲見面會命名為「Lock your heart, Just do it!」，取自Hiroto經常說的「Lock your heart」，還有王子浩在《BOYS PLANET》Dance Battle時曾向對手宣戰的「Just do it」，他們為了見面會已準備各種活動與特別舞台，要報答在節目期間支持著他們的粉絲。

日本籍的HIROTO曾參加過中國、日本選秀節目，《BOYS PLANET》是他第三次參與選秀，他在第二輪生存儀式以第28名吊車尾晉級，後來有網友翻出他說過「這是第三次選秀，再無法出道就沒辦法了」的言論，再加上心疼他在節目上幾乎沒鏡頭，雖然沒能闖進決賽，但HIROTO名次最後進步至21名。



而王子浩和HIROTO情形類似，都被觀眾認為是鏡頭少得可憐所以沒能被大眾看見的遺珠。王子浩雖然在Dance Battle大秀舞技驚艷四座，最後兩次生存排名卻都卡在第19名，無奈差一個名次與決賽失之交臂，無法再帶給觀眾更多表演。



雖然尚未能正式出道，但HIROTO和王子浩將以粉絲見面會再次與粉絲見面，許多粉絲都感到相當安慰，並興奮轉發消息。HIROTO也在自己的IG公開與王子浩的合照傳達此一好消息。



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