UP10TION出身李歡喜、李東烈亞洲FAN-CON巡迴，海外首站獻台灣

團體UP10TION出身的李歡喜與李東烈，在今年參加《BOYS PLANET》，透過在節目中精彩活躍的表現，深受不少粉絲的喜愛。兩人即將進行今年首度的亞洲FAN-CON巡迴，海外首站第一場就獻給了台灣，他們將於9/2、9/3在台北Westar 舉行兩場粉絲演唱會，這次除了豐富的音樂表演外，更準備了高規格LIVE BAND，請來資歷豐富的樂手們，誓言要帶給粉絲一場不同以往的音樂盛宴。

粉絲福利方面也是超大方，其中購買頭等艙價位的粉絲不用抽，人人都有簽名拍立得；總席次 600 席中，福利品項就擁有355 個名額，且購票都能與李歡喜、李東烈擊掌近距離接觸，堪稱近期最寵粉的粉絲福利。活動將於8月6日下午15：06開放購票，詳情請上「趣韓國」粉絲專頁查詢。



這次的台灣行是李歡喜、李東烈他們出道以來歷時8年的首次來台，不僅台灣粉絲等待已久，他們也是非常期待。李歡喜、李東烈也透露，目前正在為了這次活動，密切進行舞台的練習，還會安排許多特別的表演，精心準備了給台灣粉絲的Fan Song，請大家敬請期待。

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