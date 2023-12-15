「睿比们」久等了ㅠㅠ 《BOYS PLANET》台湾练习生陈冠睿要开见面会啦！

《BOYS PLANET》诞生了超人气男团ZEROBASEONE（ZB1），也让许多参赛的男团成员、练习生有了知名度，包括远赴韩国参赛的台湾练习生陈冠睿。

陈冠睿当时在节目中，以‎「华丽耍金箍棒」一战成名，后续又有‎「宛如魔术的转手绢」招数，加上舞蹈实力坚强，不仅在台湾，在韩国、日本也受到不小的关注，只可惜没能挤进决赛，但陈冠睿在节目过后仍积极练习、寻觅新经纪公司。



在同期战友王子浩、HIROTO‎、‎JAY、尹钟佑‎、‎李欢喜、李东烈、‎车雄基……等等都纷纷开见面会和粉丝再次相见，陈冠睿的粉丝「睿比」也在期待他的好消息，如今总算等到了！根据主办单位「Oninnasia」发文，陈冠睿的粉丝见面会「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」就在明年1月7日星期日，举行於台北市三创生活园区5楼。



贴文底下许多台湾粉丝听到消息都很感动表示「终於等到了」、「哭死」，从韩文、日文、英文留言也可见，其他国家的睿比同样非常期待、迫不及待来台参加。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻