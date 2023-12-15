BTS柾國《Seven》拿到Spotify十億收聽獎牌！上次《Dynamite》獲獎用盤子拌飯，這次會...？

Spotify今日通過SNS宣佈防彈少年團柾國憑《Seven》加入「十億俱樂部」，公開了柾國拿到獎牌的影片，還透露即將有好料公開！

全球最大音樂串流媒體平台Spotify近日推出2023年Wrapped活動，公布今年最受歡迎的藝術家、歌曲、專輯和Podcast節目，其中「全球熱門歌曲（Most-Streamed Songs Globally）」排名第四的就是防彈少年團柾國的首張SOLO單曲《Seven（feat. Latto）》，播放次數超過22億、收聽人數接近100萬，刷新了K-POP SOLO歌手的最高紀錄。 其他進入TOP 5的皆為歐美著名歌手，包括Miley Cyrus、SZA、Harry Styles、Eslabon Armado、Peso Pluma等。



Spotify歷來向播放次數超過十億的歌手贈送獎牌，因為獎牌中間像一隻盤子，所以很多歌手會拍攝用它吃飯的影片表示炫耀和慶祝，例如Drake用它吃意大利麵、Joe Jonas用它吃麥當勞XD之前防彈少年團憑藉《Dynamite》獲得十億獎牌，7位成員就聚在一起吃了韓式拌飯，還把雞蛋餅擺成護盾形狀：



Spotify表示柾國的「認證影片」很快就會公開，不知這他會選擇如何「料理」這張獎牌呢？



此外，柾國已在本月12日和隊友Jimin一起結伴入伍，將在2025年6月退伍。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞