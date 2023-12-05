Netflix確定製作《弱美男英雄Class2》！主角陣容大換血，僅剩朴志訓！李濬榮&厲雲等加盟

Netflix確認製作《弱美男英雄Class1》的第二部《弱美男英雄Class2》。

《弱美男英雄Class1》改變自同名人氣網路漫畫，講述了外表看起來柔弱的模範生，利用自己的智慧對抗暴力的故事。 由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演，播出當時好評、口碑持續上漲，各大評分網站都給出了超過8分的高評分，連韓韶禧、高允貞、高旻示等明星都在推薦此劇，足見該劇火紅程度。第一部的大結局中出現了延時恩（朴志訓 飾）轉到新學校后再次被校霸盯上的畫面，也暗示電視劇會有第2季。



4日Netflix官網X公開了將製作第二部《弱美男英雄Class2》的消息，並貼出了新主演陣容的照片，朴志訓、李濬榮、厲雲、崔民英、劉秀彬、裴奈拏、李敏載等人確定在第二部中亮相。相比第一部，第二部的演員陣容大換血，但製作班底還是原班人馬，依舊會延續前作的製作風格和拍攝手法，令影迷們相當期待。



아직 끝나지 않은 찬란한 성장담.



<약한영웅 Class 2(가제)>가 돌아옵니다. 박지훈, 려운, 최민영, 유수빈, 배나라, 이민재, 이준영 캐스팅 확정. pic.twitter.com/OpLKuk3MC8 — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) December 3, 2023

消息公開後也即刻吸引了觀眾們的注意，大家紛紛留言表示：「沒想到這麼快就有第二部了，太棒了」、「沒有安秀浩（崔顯旭 飾）了嗎？第二部哪怕只有一點點戲份也行啊」、「明年開播就好了」、「期待朴志訓和厲雲的演技」等。

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