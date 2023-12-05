Netflix确定制作《弱美男英雄Class2》！主角阵容大换血，仅剩朴志训！李浚荣&厉云等加盟
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Netflix确定制作《弱美男英雄Class2》！主角阵容大换血，仅剩朴志训！李浚荣&厉云等加盟

韩剧   2023年12月5日   星期二08:29   Tracy  

（封面图源：Wavve《弱美男英雄Class2》、X@NetflixKR）

Netflix确认制作《弱美男英雄Class1》的第二部《弱美男英雄Class2》。

《弱美男英雄Class1》改变自同名人气网路漫画，讲述了外表看起来柔弱的模范生，利用自己的智慧对抗暴力的故事。 由朴志训、崔显旭、洪庆主演，播出当时好评、口碑持续上涨，各大评分网站都给出了超过8分的高评分，连韩韶禧、高允贞、高旻示等明星都在推荐此剧，足见该剧火红程度。第一部的大结局中出现了延时恩（朴志训 饰）转到新学校后再次被校霸盯上的画面，也暗示电视剧会有第2季。
（图源：Wavve《弱美男英雄Class2》）

4日Netflix官网X公开了将制作第二部《弱美男英雄Class2》的消息，并贴出了新主演阵容的照片，朴志训、李浚荣、厉云、崔民英、刘秀彬、裴奈拏、李敏载等人确定在第二部中亮相。相比第一部，第二部的演员阵容大换血，但制作班底还是原班人马，依旧会延续前作的制作风格和拍摄手法，令影迷们相当期待。

消息公开后也即刻吸引了观众们的注意，大家纷纷留言表示：「没想到这么快就有第二部了，太棒了」、「没有安秀浩（崔显旭 饰）了吗？第二部哪怕只有一点点戏份也行啊」、「明年开播就好了」、「期待朴志训和厉云的演技」等。

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