Netflix确定制作《弱美男英雄Class2》！主角阵容大换血，仅剩朴志训！李浚荣&厉云等加盟

Netflix确认制作《弱美男英雄Class1》的第二部《弱美男英雄Class2》。

《弱美男英雄Class1》改变自同名人气网路漫画，讲述了外表看起来柔弱的模范生，利用自己的智慧对抗暴力的故事。 由朴志训、崔显旭、洪庆主演，播出当时好评、口碑持续上涨，各大评分网站都给出了超过8分的高评分，连韩韶禧、高允贞、高旻示等明星都在推荐此剧，足见该剧火红程度。第一部的大结局中出现了延时恩（朴志训 饰）转到新学校后再次被校霸盯上的画面，也暗示电视剧会有第2季。



4日Netflix官网X公开了将制作第二部《弱美男英雄Class2》的消息，并贴出了新主演阵容的照片，朴志训、李浚荣、厉云、崔民英、刘秀彬、裴奈拏、李敏载等人确定在第二部中亮相。相比第一部，第二部的演员阵容大换血，但制作班底还是原班人马，依旧会延续前作的制作风格和拍摄手法，令影迷们相当期待。



아직 끝나지 않은 찬란한 성장담.



<약한영웅 Class 2(가제)>가 돌아옵니다. 박지훈, 려운, 최민영, 유수빈, 배나라, 이민재, 이준영 캐스팅 확정. pic.twitter.com/OpLKuk3MC8 — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) December 3, 2023

消息公开后也即刻吸引了观众们的注意，大家纷纷留言表示：「没想到这么快就有第二部了，太棒了」、「没有安秀浩（崔显旭 饰）了吗？第二部哪怕只有一点点戏份也行啊」、「明年开播就好了」、「期待朴志训和厉云的演技」等。

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