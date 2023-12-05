當aespa Winter看到IVE張員瑛用英語發表獲獎感言：反應超可愛！網友：求你倆交個朋友

怎麼能這麼可愛？！

2023年接近尾聲，各大頒獎典禮也活躍舉辦，2日2023 Melon Music Awards（簡稱MMA）成功落幕，IVE捧回了超有份量的「年度最佳專輯賞」。

成員們發表了獲獎感言，在張員瑛用英語發言期間，aespa成員Winter的反應看得網友們笑哈哈，忍不住誇獎「這也太可愛了吧」。 張員瑛英文流暢，一直被粉絲們認為是「富家千金口音」，說起話來甜甜的，就連母語是英文的國外網友都覺得她自帶白富美口音。 這次在頒獎禮上，張員瑛也用英文發表了感言，在此途中鏡頭剛好捕捉到了台下的Winter，只見她聽到張員瑛說英語之後，一邊微笑一遍鼓掌，還輕輕地歡呼，不時與身邊的隊友交流，一臉很歡喜的樣子。



相關鏡頭很快就在韓網上熱傳，引來很多網友的圍觀和留言，大家紛紛表示：「Winter真的很棒，不僅是對張員瑛，其他人發言時候她也做出了回應」、「兩人快變成好友吧」、「兩人是我的最愛」、「Winter太可愛了，她可能是因為太喜歡了，才做出這種反應吧」、「Winter 的反應太好了，她還跟唱IVE的歌，看到這個後我對Winter更有好感了」等。

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