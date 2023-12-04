金在中「日常發揮」錯喊SEVENTEEN Dino & 淨漢！再用「女朋友哏」嚇壞Dino啦～

金在中與SEVENTEEN淨漢與Dino曾合作綜藝節目《Magic Lamp》拉近關係，近日Dino作客金在中YouTube綜藝《在朋友》，金在中又「日常發揮」出槌（出差錯），萬年不膩的「女朋友哏」（哏常作「梗」，搞笑的話或動作）也再度搬出來！

金在中此次很快就縮小範圍猜到來賓可能是SEVENTEEN淨漢或Dino，果不其然是其中的Dino，但金在中一聽Dino最近solo出了單曲《Wait》，馬上逗逗Dino懷疑他是為了宣傳才來，還記恨某次《Magic Lamp》聚會Dino缺席。結果……馬上換Dino抓到金在中把炳展開反擊，因為金在中念錯人家名字！金在中原想再次diss Dino太難約，想不到一時口誤喊了人家「淨漢」～！



金在中出錯不僅此。正當和Dino聊SEVENTEEN團體之事，Dino講了很多淨漢的壞話(?)和好話，正巧淨漢打來，這對兄弟就隔空鬥嘴。此時……金在中對著電話說：「Dino啊，這樣不行……」Dino問號了一下激動呼喊：「一直叫我淨漢！」下秒開朗的舉起手：「我變大哥了！」



《在朋友》到目前為止已出18集，最好笑的笑點似乎都是金在中製造出來的，不是搞混人家所屬團體就是亂喊名字！而第二大笑點大概就是「女朋友哏」了，金在中總是忽然公開示愛讓來賓措手不及，Dino同樣遭殃！

在Dino介紹完《Wait》歌曲意在追求一個人後，金在中問他有沒有談過戀愛，接著自曝戀愛中，Dino慌張了一下看向鏡頭才忽然懂金在中的意思：「我沒說過和誰談戀愛喔！我以前談過戀愛，現在也在談……克拉。」講完瞬間氣力放盡靈魂出竅XDD。



▼快來看這集《在朋友》吧（在中念錯名字在07:57、23:05，女朋友哏在11:04）！也不妨複習各集《在朋友》‎！



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