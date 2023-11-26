韓媒稱「雖說結婚是地獄，但實際上未婚更不幸」！網友留言超反骨

最近韓媒公開報導了一篇題為「雖說結婚是地獄，但實際上未婚更不幸」的文章，引發了韓網的熱議。

根據分析韓國統計廳的「2022年社會調查」結果，發現未婚者隨著年齡增長，相比已婚者對自己的生活滿意度明顯降低。 研究還發現，沒有配偶的人自我感知的健康情況也不佳。



調查結果顯示，20多歲的未婚男性的生活滿意度為46.2%，未婚女性為48.0%，分別比有配偶的男性（58.1%）和女性（56.4%）低了11.9%和8.4%。 隨著年齡增長，主觀滿意度普遍降低，而未婚者的降幅相對較大。 特別是在50多歲時，未婚男性和女性的滿意度分別下降到21.8%和33.3%。 而有配偶的50多歲男性和女性的滿意度分別為46.3%和46.7%。 有配偶與否的滿意度差距為男性達到24.5%，女性為13.4%。

經濟成就的滿意度也呈現類似的趨勢。 在各個年齡段中，有配偶的男性和女性的經濟滿意度都高於未婚者。 40多歲時，未婚男性和女性的經濟滿意度分別比有配偶的男性（44.0%）和女性（40.5%）低了21.2%和16.9%。 這種趨勢在50多歲時仍然存在。 這主要是由於家庭特徵的收入和支出差異所致。 通常情況下，收入相同的男性和女性結婚後，收入會翻倍，而支出只增加1.5到1.7倍。 這是由於住房和生活費用的減少。 在這種情況下，可用於儲蓄等的家庭收支差額（剩餘收入）將超過兩倍。



此外，對婚姻持負面觀點的人種未婚者較多。 未婚20多歲男性的「不應該結婚『不應該，不結婚更好』」的回答率為4.9%，女性為8.8%，分別比有配偶男性（2.7%）和女性（3.7%）高出2.2%和5.1個%。 隨著年齡增長，這種趨勢仍在持續，50多歲未婚男性的回答率為7.6%，女性為6.8%，相比有配偶男性（1.8%）和女性（2.6%）高出4.9%和4.2%。

對於這一結果的發表，引來了很多韓國網友的評論，短短幾個小時，評論已經突破千樓，不少網友留言諷刺，表示：「知道了，我就是要不幸地活著」、「結不結婚都是自己的人生，文章題目說『不幸』反而讓更多人抵觸婚姻，煩死了」、「怎麼可能？ 我是40代的家庭主婦，我根本不是這樣啊」、「最幸福的奶奶是死了老公的奶奶」、「嗯，我要不幸下去」、「你怎麼不說壓力是已婚人最大，反而說不幸的是未婚人士」、「我可以自由自由的獨自旅行，吃想吃的東西，不用看任何人的眼色，嗯，確實很不幸」、「 嗯，為了出生率，記者也是拼了，反正我不會結婚」、「對，我很不幸，快給我錢吧」、「好的好的，我就是想不幸」、「我好不幸啊，快給我單身補貼吧」等。

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