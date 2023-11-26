趙寅成低調做慈善12年，幫助外國建學校，獲「好人獎」又捐出了獎金：我只是想去除「錢毒」罷了

趙寅成又一次因善舉感動了所有人。

趙寅成常常低調做公益，為善不欲人知，要不是有媒體爆料，民眾們根本不知道他私底下竟然做了那麼多事情，並且一做就是12年，甚至因為做慈善而得了獎，而他又將這筆獎金又一次捐了出去。

從2011年開始趙寅成就持續捐款給首爾亞山醫院，幫助需要接受治療的患者。 多年前他又捐款5億韓幣，幫助非洲坦尚尼亞中部地區的辛吉達區域建設學校，大概有近460名學生受惠。 當地因學校不足，導致許多孩童從小無法接受教育，慈善團體為了在當地建設學校而努力籌措建校經費。 10月24日舉辦的「第13屆優美藝術人賞」頒獎禮上，趙寅成被授予「Good People」獎，隨後他就將2000萬獎金再次捐贈給了坦尚尼亞的孩子們，用作他們的教育福利基金。



趙寅成在發表獲獎感言時透露了自己參與到慈善事業中的契機，稱：「身邊有長輩告訴我『掉進金錢的陷阱中極其容易，錢其實也有毒，如果去除掉這些錢毒，你也會有福報』，於是我抱著自私的心，想要去除『錢毒』而開始了捐助。 後來我又聽說『毒用的好，也會是藥』，這些葯幫到有需要的人，而回到我身上的就是這座獎盃。 」



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