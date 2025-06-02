【K社韓國小百科】拒絕厭童！韓第一間「家庭友善型」咖啡廳在世宗市開幕

韓國星巴克上月30日宣佈，將在世宗市開設韓國首家以「家庭友好（Family Friendly）」為概念的門市「世宗藝術殿堂店」。

近幾年，韓國社會的厭童情緒日趨高漲，時常有顧客對於小孩在公共場所吵鬧生事、家長不予管教表達不滿，結果就是越來越多咖啡廳、餐廳設立「 NO KIDS ZONE 」（兒童禁入區）。 這一做法雖然保障了普通顧客的權益，但也讓攜帶幼兒的顧客舉步維艱，尤其在韓國生育率長期低迷的環境下，其合理性多次引起討論。

世宗市這家星巴克率先踏出了歡迎家庭型顧客的腳步。 這間門市擁有共172個座位，從整體空間規劃到細節設計，全面考慮了家庭顧客的需求。 與眾不同之處在於設置了家庭休息區以及針對兒童的體驗活動，旨在打造成一個能讓男女老少都能同時享受文化與休憩的全新社區型門市。



星巴克世宗藝術殿堂店的一樓空間為家庭訪客設計了多人大桌，以及方便嬰兒車移動的寬敞動線。 同時，店內還準備了約200本兒童繪本等文化藝術類書籍，並設有哺乳室、固定式尿布台、幼兒專用餐具等設施，讓攜帶嬰幼兒的顧客能夠安心使用。

店內還設有一個讓兒童顧客可以親手裝飾「創意隨行杯」的體驗空間，隨行杯內附的塗鴉紙全採用再生紙製成，其中30%回收自牛奶紙盒，部份原料來自星巴克門市回收的牛奶紙盒，體現環保理念。 店內免費提供著色工具與塗鴉紙，隨行杯則需在店內另行購買。



二樓則規劃為多元年齡層皆可享受文化藝術的空間，不僅展示星巴克全球藝術作品，還有與韓國皮革工藝匠人合作的藝術品等，為顧客提供豐富的視覺饗宴。 二樓同樣設有關於咖啡與文化藝術的書籍專區，為顧客打造出一個能夠輕鬆閱讀與休憩的環境。

星巴克表示，希望通過家庭友好門市讓攜帶兒童的顧客感受到星巴克的親切與溫暖，讓孩子們自然地建立起對星巴克的美好印象，同時實現與其他咖啡店的差異化市場定位。 未來，星巴克也計劃持續擴展家庭友好概念門市，反映在地社區與顧客多樣化的生活方式需求。



此舉獲得很多網友稱讚，認為現在的小孩們很喜歡去咖啡廳之類新奇空間進行探索，既然有「兒童禁入區」存在，那麼相應的設置「兒童友好區」、「家庭友好區」也是再合理不過。

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