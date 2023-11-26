【韓網熱帖】RIIZE承漢粉絲送卡車應援，引爆韓網兩極爭議

RIIZE成員承漢透露將無限期暫停活動，不過仍有支持他的粉絲，有粉絲在SM大樓門前進行了卡車應援。

承漢雖然還是個新人，但已經三番五次引爆爭議，令粉絲十分不滿，最終SM於22日發布通告稱尊重承漢的不想拖累團隊和隊友的意願，最終決定無限期暫停活動。 同時承漢也公開了手寫信，向粉絲道歉。

事情剛過去沒多久，就有承漢的粉絲往SM大樓門口送了卡車，這次不是示威，而是應援，卡車上打出了「BRIIZE永遠站在承漢這邊」（BRIIZE是RIIZE的粉絲名）、「我們RIIZE7人會像星星一樣只走花路」。



事情很快就在韓網上傳播開來，引來無數網友的圍觀和討論：

1. 雖然我覺得不至於退隊，但卡車應援也太好笑了

2. 最近卡車司機應該笑瘋了

3. 看來這次是外國粉絲啊

4. 為什麼要嘲笑粉絲，粉絲之中肯定也有不一樣的想法啊

5. 他又不是那種社會性醜聞，被嘲諷一下，我覺得也無所謂，沒必要退隊，他知道應該如何熬過去

6. 確定是粉絲送的？這也太自私了吧

7. 讓他退隊又不是直接從娛樂圈隱退，有才華的話就去solo重新出道啊，互相為對方應援就是了，歸隊的話團隊和粉絲都會很混亂吧，就各走各的，互相應援就行了吧

8. 其實不搞這些亂七八糟的才是對承漢有利的吧

9. 我也覺得有點可惜，很期待承漢而非RIIZE承漢的面貌

10. 粉絲的愛到底是什麼？總之都很厲害

11. 新人，又是對內人氣最低的

12. 有必要應援嗎

13. 所以這種卡車要多少錢？感覺可以買來養老

14. 先送應援卡車，再送退隊卡車

15. 快去solo吧

16. 肯定有粉絲支持啊，他又不是罪犯，也沒有闖大禍，而且還是照片洩露事件的受害者，現在怎麼誰有一點失誤就想搞死他呢？

17. 那些說「比他做的事情更嚴重的某些人還在活動」的人，沒把犯事的成員踢出去的團才奇怪吧

18. 他又沒犯罪，那些參與校暴的人還在活動

19. 讓退隊的，和等他回歸的粉絲，粉絲里已經開始有分歧了，他才是個新人啊

20. 司機應該只是把車停在路邊，然後自己卻別的地方待著吧

原文：https://theqoo.net/hot/3011444041?filter_mode=normal&page=3

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