【K社韓國小百科】2026年最低時薪10320韓元，上漲2.9%！基本月薪逼近216萬

韓國明年最低工資將調漲至每小時10320韓元，較今年的10030韓元增加290韓元，漲幅為2.9%。 若以每月工時209小時（每週5日、每日8小時）計算，最低月薪為215萬6880韓元。

本次2.9%的調漲幅雖高於今年（2025年）的1.7%與2021年的1.5%，但仍屬相對溫和的幅度。 尤其是，在歷屆政府首年最低工資漲幅中，此次為第二低，僅略高於金大中政府的2.7%。根據不同的統計方式，受此影響的勞工人數為78.2萬或290.4萬人。



根據《最低工資法》，最低工資委員會將把本次議決結果提交給雇傭勞動部。 勞動部將於8月5日前最終確定並公告最低工資，自2026年1月1日起正式生效。

在公告之前，勞資雙方仍可提出異議，若勞動部認為異議合理，則可要求最低工資委員會重新審議。 但過去從未有過重新審議的前例。



本次最低工資是在民主勞總的4位勞方委員退席的情況下，由23位勞、資、政委員合意通過。 上一次以合意決定最低工資是在2008年（適用於2009年），距今17年。

儘管說合意決定，勞資雙方仍對結果表達不滿。 韓國勞總認為明年度的最低工資依然遠遠不足以維持低薪勞工的基本生活，應由政府出面提供補充對策。 資方則強調始終主張凍結最低工資，但考慮到內需低迷、民生經濟壓力日益嚴峻，才決定接受此次調整案。



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