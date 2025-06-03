【韓網熱門】韓今日總統大選，洪真慶IG更新「紅衣照片」遭網友狙擊

今日零點左右，韓國藝人兼企業家洪真慶在個人IG分享多張照片，身穿紅色上衣、搭配不同下裝，最後一張圖似乎與時裝品牌有關，也是橙紅色調。

今日是韓國總統大選投票日，紅色剛好是其中一個黨派參選人的代表色，洪真慶此舉立即引發政治站隊嫌疑，留言已超過1400條。引起爭議後，洪真慶IG已刪除該內容。







韓國網友評論：

1. 做電視節目的經驗都有多少年了... 卻在現在這時期???

2. 她原來是這樣的人啊，掰掰了

3. 她的傾向一直很有名的，看來很多人不知道啊

4. 一定要這樣表現出來嗎？

5. 好震驚，之前以為她是假裝傻瓜的天才，現在看來真的是傻瓜

6. 太失望了，一直很喜歡她，以為她是熱愛讀書、很有想法的人，很喜歡她的文字感性ᅲᅲ 現在感覺遭到背叛ᅲᅲ 有小孩的人怎麼能支持戒嚴當呢？

7. 既然有個人傾向，就不該把三大候選人叫來、做玩笑一樣的採訪啊，既然做了採訪就不要表露自己的傾向啊！連商業道德都沒有！

8. 取消訂閱YT了，永遠從我的推薦影片中消失吧

9. 不想再在《屋塔房的問題兒童們》《藉口GO》看到她

10. Karina開了個好頭啊，支持那一派的藝人都開始表態了kkk

11. 表現出來反而很好，大家才能知道以後哪些藝人不宜繼續消費

12. 這也算表態嗎？ 大家會不會太敏感了

13. 這時期就算想不做聯想也很難吧？

出處：https://theqoo.net/hot/3766515222

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