韩媒称「虽说结婚是地狱，但实际上未婚更不幸」！网友留言超反骨

最近韩媒公开报导了一篇题为「虽说结婚是地狱，但实际上未婚更不幸」的文章，引发了韩网的热议。

根据分析韩国统计厅的「2022年社会调查」结果，发现未婚者随著年龄增长，相比已婚者对自己的生活满意度明显降低。 研究还发现，没有配偶的人自我感知的健康情况也不佳。



调查结果显示，20多岁的未婚男性的生活满意度为46.2%，未婚女性为48.0%，分别比有配偶的男性（58.1%）和女性（56.4%）低了11.9%和8.4%。 随著年龄增长，主观满意度普遍降低，而未婚者的降幅相对较大。 特别是在50多岁时，未婚男性和女性的满意度分别下降到21.8%和33.3%。 而有配偶的50多岁男性和女性的满意度分别为46.3%和46.7%。 有配偶与否的满意度差距为男性达到24.5%，女性为13.4%。

经济成就的满意度也呈现类似的趋势。 在各个年龄段中，有配偶的男性和女性的经济满意度都高於未婚者。 40多岁时，未婚男性和女性的经济满意度分别比有配偶的男性（44.0%）和女性（40.5%）低了21.2%和16.9%。 这种趋势在50多岁时仍然存在。 这主要是由於家庭特徵的收入和支出差异所致。 通常情况下，收入相同的男性和女性结婚后，收入会翻倍，而支出只增加1.5到1.7倍。 这是由於住房和生活费用的减少。 在这种情况下，可用於储蓄等的家庭收支差额（剩余收入）将超过两倍。



此外，对婚姻持负面观点的人种未婚者较多。 未婚20多岁男性的「不应该结婚『不应该，不结婚更好』」的回答率为4.9%，女性为8.8%，分别比有配偶男性（2.7%）和女性（3.7%）高出2.2%和5.1个%。 随著年龄增长，这种趋势仍在持续，50多岁未婚男性的回答率为7.6%，女性为6.8%，相比有配偶男性（1.8%）和女性（2.6%）高出4.9%和4.2%。

对於这一结果的发表，引来了很多韩国网友的评论，短短几个小时，评论已经突破千楼，不少网友留言讽刺，表示：「知道了，我就是要不幸地活著」、「结不结婚都是自己的人生，文章题目说『不幸』反而让更多人抵触婚姻，烦死了」、「怎么可能？ 我是40代的家庭主妇，我根本不是这样啊」、「最幸福的奶奶是死了老公的奶奶」、「嗯，我要不幸下去」、「你怎么不说压力是已婚人最大，反而说不幸的是未婚人士」、「我可以自由自由的独自旅行，吃想吃的东西，不用看任何人的眼色，嗯，确实很不幸」、「 嗯，为了出生率，记者也是拼了，反正我不会结婚」、「对，我很不幸，快给我钱吧」、「好的好的，我就是想不幸」、「我好不幸啊，快给我单身补贴吧」等。

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