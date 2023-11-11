火速結為「情侶」！RIIZE偏見為零的外國成員：Shotaro主動當Anton男友，甜蜜宣佈：「今天開始是第一天」！
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火速結為「情侶」！RIIZE偏見為零的外國成員：Shotaro主動當Anton男友，甜蜜宣佈：「今天開始是第一天」！

KPOP   2023年11月11日   星期六16:15   Sani  

（封面圖源：YouTube@RIIZE截圖）

男團RIIZE昨日通過官方YouTube更新拍攝時尚寫真的花絮影片，其中Anton和Shotaro一段對話引起網友熱議，外國人專屬的「毫無偏見」真的太可愛了XD

Anton化身小記者採訪Shotaro，Shotaro介紹自己的服裝是冬季concept，隨後摟著Anton肩膀說：「我們是男友concept！」
（圖源：YouTube@RIIZE截圖）

Anton突然感慨說：「我也希望我男友穿這樣。 」Shotaro爽快表示：「我來當你男友吧？」Anton說「好呀」，兩人愉快握手，Anton：「從今天開始是第一天。 」後製組加上字幕：「火速結為情侶」XDD
（圖源：YouTube@RIIZE截圖）
（圖源：YouTube@RIIZE截圖）

Anton和Shotaro說的「男友concept」應該是指男友風穿搭，只是一時沒想起「男友look」這個詞。 其實一般人對男友look的理解是「大家希望自己的男友這樣穿」，但這兩位外國成員的理解似乎是：「我也希望我的男友這樣穿」XD韓網友感慨兩人對話思路真是一點點偏見都沒有，誰說男生不能擁有男友呢？ XD

也有網友分析稱，因為Anton的母語是英語，那句話可能來自英文「i would want my boyfriend to dress like this」，意思是「如果我是女生我會希望男友這樣穿」。 其中「i would」只是單純表達假設，卻被Anton不小心直譯成「我希望」XD
（圖源：FB@RIIZE.official）

韓網友紛紛被兩人可愛到：「突然成為了彼此的男友」、「因為兩個都是外國人更好笑了kkk」、「他們真的知道自己在講什麼嗎kkk」、「K-POP偶像最初隊內CP誕生kkk」、「像動森裡的居民一樣無害和可愛」。

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