火速結為「情侶」！RIIZE偏見為零的外國成員：Shotaro主動當Anton男友，甜蜜宣佈：「今天開始是第一天」！

男團RIIZE昨日通過官方YouTube更新拍攝時尚寫真的花絮影片,其中Anton和Shotaro一段對話引起網友熱議,外國人專屬的「毫無偏見」真的太可愛了XD

Anton化身小記者採訪Shotaro,Shotaro介紹自己的服裝是冬季concept,隨後摟著Anton肩膀說:「我們是男友concept!」



Anton突然感慨說:「我也希望我男友穿這樣。 」Shotaro爽快表示:「我來當你男友吧?」Anton說「好呀」,兩人愉快握手,Anton:「從今天開始是第一天。 」後製組加上字幕:「火速結為情侶」XDD





Anton和Shotaro說的「男友concept」應該是指男友風穿搭,只是一時沒想起「男友look」這個詞。 其實一般人對男友look的理解是「大家希望自己的男友這樣穿」,但這兩位外國成員的理解似乎是:「我也希望我的男友這樣穿」XD韓網友感慨兩人對話思路真是一點點偏見都沒有,誰說男生不能擁有男友呢? XD



아니 찬영이가 저도 제 남친이 이렇게 입었으면 좋겠어요 라고하는데이게대체먼소리임 아 pic.twitter.com/yTBcHXQlkQ — 펄떡이 (@pit_a_pating) November 10, 2023

也有網友分析稱,因為Anton的母語是英語,那句話可能來自英文「i would want my boyfriend to dress like this」,意思是「如果我是女生我會希望男友這樣穿」。 其中「i would」只是單純表達假設,卻被Anton不小心直譯成「我希望」XD



韓網友紛紛被兩人可愛到:「突然成為了彼此的男友」、「因為兩個都是外國人更好笑了kkk」、「他們真的知道自己在講什麼嗎kkk」、「K-POP偶像最初隊內CP誕生kkk」、「像動森裡的居民一樣無害和可愛」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞