【韓網熱帖】RIIZE Anton牽手照當事人發聲

*前情提要：日前有網友PO出疑似Anton和女生牽手的照片，質疑兩人秘密交往。 當事人女生最近在個人IG發聲，對這次風波做出解釋。

「大家好，我寫這篇文是為了解釋最近在社交媒體流傳的一張我和Anton手拉手的照片，拍攝於上個月他休假回新澤西州時。

我希望能夠澄清任何可能引起的混淆，因為有人根據那張照片聲稱Anton正在和我交往。 但事實是我從未與他約會過。 我否認這種說法。

Anton和我從小就是朋友，正如其他照片所示，那天我們和其他好友在一起，全天都處在團體環境中。

見到Anton已不像從前那樣容易，他多年來第一次回家。 為了記住這一天，我把那張照片發佈在我的私人IG上，我通常會在那裡發佈我和朋友們的照片，但沒想到會造成如此大的話題。

請不要僅憑一張照片就下定論！」



ps.當時的「爆料」照片：



ㅅㅂ 앤톤 오른손에 차라리 다른 뉴저지인들 주렁주렁 달려잇으면 좋겟다 애가 그래도 명예한국인인데 강강술래 정도는 가르쳐줄 수 있는 거 아녀? ㅅㅂ… 당장 한국의 전통문화를 알리는 중이엇다고 말해 관성으로 인해서 여자분 휘청인 거라고 말해 시발아 pic.twitter.com/tlu1tSfVqX — slow시끼 (@yaesikkya) March 11, 2024

韓國網友評論：

1. 天吶，都說不是了，放過人家吧

2. 只因牽一下手就要逼圈外人發文解釋嗎？Kpop的精神病真的好可怕kkk

3. 不要再騷擾普通人了，如果是真的，她怎麼可能毫不在意地PO那麼多照片？

4. 牽一下手就是談戀愛嗎...？原來我不是母胎solo啊

5. 還有人把她照片轉貼過來大肆評價，幹的什麼好事啊

6. 哎呦真的夠了ᅲᅲ這樣Anton也會心裡不好受吧，拜託放過她ᅲᅲ

7. 當事人都否認了，怎麼還有人不信？是不是腦袋有問題

8. ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ這位朋友和Anton都好可憐... ᅲᅲᅲᅲKpop文化真的很奇怪... 有病要治啊ᅲᅲ

9. 夠了，罵她的人都沒有朋友嗎？

10. 外國普通異性朋友都會牽手嗎？既然她否認應該就沒這回事吧。 看來粉絲反應很大哦。

11. 所以尹尚聽聞Anton要回韓國做Kpop才會不放心... 他們家境富裕，讀大學也會是常春藤聯盟，Anton只要一直拉大提琴、游泳、開開心心地生活就好，何必回韓國受這個苦呢

12. 雖然他是因為喜歡才回來，但Kpop已經因為這些精神病完蛋了

13. SM起訴他們吧

出處：https://theqoo.net/hot/3139296506

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