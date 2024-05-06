記得Super Junior「髮箍」哏嗎？圭賢演唱會八三夭阿璞驚喜登場！超有Sense送髮箍

Super Junior圭賢4、5日連兩天在台灣solo開唱，昨5日場有驚喜嘉賓登場，正是紅遍亞洲的〈想見你想見你想見你〉原唱八三夭主唱阿璞！

圭賢一月底來台和Super Junior成員開FAN PARTY之外還舉行solo專輯簽售會，簽售會受記者聯訪便曾提及想和八三夭主唱阿璞合作，願望昨日實現，阿璞登場圭賢solo演唱會，阿璞甚至帶上了禮物！



阿璞捧著禮物盒登場，稱「禮輕情意重」，他說：「我知道上次圭賢和Super Junior一起來的時候，他們一直在台上說很喜歡『髮箍』這個東西。」圭賢聽到關鍵詞就忍不住興奮(?)了：「髮箍！真的髮箍！」禮物都還沒打開XDDD。



他們所說的「髮箍」哏就是一月底高雄Super Junior FAN PARTY時，Super Junior成員們收到了髮箍，聽到中文「髮箍」就開始歪樓諧音「Fxxk You」，一群人髮箍來髮箍去相當鬧。



阿璞送禮完便表示自己會看完整場演唱會，在圭賢演唱〈想見你想見你想見你〉時果真再度上場！兩人深情合唱，台下KYUpiter、E.L.F.也跟著唱幾句，場面相當動人，不過尾聲阿璞獨自Rap時，圭賢在旁搞怪耶來耶去，瞬間又讓粉絲笑出來。



台韓跨刀表演結束後，不少雙方粉絲敲碗兩人實際合作發行歌曲啊！也讚許啊璞的禮物太有Sense、太有梗（哏）了，成為整場演唱會一大搞笑亮點。

▼圭賢還戴著髮箍演唱主演音樂劇歌曲



▼阿璞演唱會後發文，送髮箍原來是八三夭團長兼鍵盤手的小橘發想



▼圭賢引用了〈想見你想見你想見你〉歌詞「多想把你抱緊處理」作為最後最想對粉絲說的話，還對阿璞喊「哥」，承諾會經常來，「開心地等待再次相見的那一天」。



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