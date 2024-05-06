私生手段升級了！SEVENTEEN DK直播中接到騷擾電話，竟顯示隊友勝寛名字！

昨日，SEVENTEEN成員DK通過Weverse進行直播、邊吃飯邊和粉絲聊天，中途突然斷線，居然是被私生以隊友勝寛的名字打進電話，令人大呼驚悚。

片刻後DK重新開啟直播並透露事件經過：「剛才沒設置勿擾模式，以為是勝寛就接了，對方用勝寛的名字打來耶。 」



도겸 위버스 라이브



승관인줄 알고 받았는데 승관이 이름으로 하고 전화를 했네

사생 진짜 무섭다 무서워... pic.twitter.com/PUxsdHjgNg — BeryVery (@BeryVery_) May 5, 2024

很多觀看直播的粉絲驚訝不已，猜測私生是把發話號碼後8位竄改成與勝寬一致，令DK手機顯示令勝寬的名字。 兩年前已有媒體對此詐騙手段進行報道，因為現有手機並非根據完整來電號碼顯示姓名，而是基於後8位號碼與通訊錄中的訊息進行匹配，即便前邊的號碼和數位都不同也無影響。犯罪分子利用這一漏洞假扮親人或朋友，很容易令受害人放下警戒心。



SEVENTEEN已多次受到私生騷擾，珉奎、淨漢、Woozi都曾在直播中被接連打進四五次電話、嚴重干擾，Woozi無奈感慨私生仿彿蒼蠅般縈繞不去。 去年Hoshi直播期間有私生打來電話，令他警告：「再打電話我就不直播了，給出反應都讓我很煩。 即便不顯示來電號碼也能夠舉報和起訴的。 」

去年12月，SEVENTEEN所屬社Pledis娛樂所屬的HYBE娛樂發佈聲明稱將對侵害藝人私生活的私生採取法律措施。

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