火速结为「情侣」！RIIZE偏见为零的外国成员：Shotaro主动当Anton男友，甜蜜宣布：「今天开始是第一天」！

男团RIIZE昨日通过官方YouTube更新拍摄时尚写真的花絮影片,其中Anton和Shotaro一段对话引起网友热议,外国人专属的「毫无偏见」真的太可爱了XD

Anton化身小记者采访Shotaro,Shotaro介绍自己的服装是冬季concept,随后搂著Anton肩膀说:「我们是男友concept!」



Anton突然感慨说:「我也希望我男友穿这样。 」Shotaro爽快表示:「我来当你男友吧?」Anton说「好呀」,两人愉快握手,Anton:「从今天开始是第一天。 」后制组加上字幕:「火速结为情侣」XDD





Anton和Shotaro说的「男友concept」应该是指男友风穿搭,只是一时没想起「男友look」这个词。 其实一般人对男友look的理解是「大家希望自己的男友这样穿」,但这两位外国成员的理解似乎是:「我也希望我的男友这样穿」XD韩网友感慨两人对话思路真是一点点偏见都没有,谁说男生不能拥有男友呢? XD



아니 찬영이가 저도 제 남친이 이렇게 입었으면 좋겠어요 라고하는데이게대체먼소리임 아 pic.twitter.com/yTBcHXQlkQ — 펄떡이 (@pit_a_pating) November 10, 2023

也有网友分析称,因为Anton的母语是英语,那句话可能来自英文「i would want my boyfriend to dress like this」,意思是「如果我是女生我会希望男友这样穿」。 其中「i would」只是单纯表达假设,却被Anton不小心直译成「我希望」XD



韩网友纷纷被两人可爱到:「突然成为了彼此的男友」、「因为两个都是外国人更好笑了kkk」、「他们真的知道自己在讲什么吗kkk」、「K-POP偶像最初队内CP诞生kkk」、「像动森里的居民一样无害和可爱」。



