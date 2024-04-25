「2024 RIIZE FAN-CON RIIZING DAY」6月15日台北站

2024最期待！韓國新生代人氣團體「RIIZE」日前宣布將舉辦世界巡迴「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’」 ，台北站則確定要在6月15日於新北市工商展覽中心舉行，門票將於本週日（28日）中午12點在KKTIX全面啟售，採全區實名制。

RIIZE是由SM娛樂於2023年9月4日推出的男子團體，出道至今僅用短短7個多月的時間，獲得眾多重要音樂獎項的肯定，包括MAMA獎、Melon音樂獎等年度新人獎。

而首張單曲專輯《Get A Guitar》發行首週即銷售超過百萬張，，成為史上第二位出道專輯首週銷量突破百萬的男子團體，冬季單曲《Love 119》在發行不到一個月的時間內，也在Spotify上獲得了超過一千萬次的串流播放量；還被美國葛萊美列為「2024年值得關注的25位藝人」之一，是唯一上榜的K-pop男子團體。英國獨立搖滾專業周刊NME與美國告示牌Billboard亦分別將他們的歌曲列入「2023年最佳K-pop歌曲TOP25」。

面對未來，RIIZE的成員們在日前接受韓媒訪問當中也展現了旺盛的企圖心與謙虛的心態。成員SUNGCHAN表示，他們的優勢在於每位成員都能呈現出色的舞蹈表演，未來希望透過更多作品展現出他們的聲樂實力。EUNSEOK則希望團隊能夠持續成長，彼此間的關心與支持永不改變，同時希望能夠透過音樂與更多人產生共鳴。

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」將於6月15日於新北市工商展覽中心舉行，票價為VIP＄6300 /＄5519 /＄3919等三種、每人限購四張、全區實名制，4月28日中午12點於KKTIX全面啟售，更多相關詳情請鎖定KKLIVE TAIWAN官方臉書專頁。

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「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」

• 演出時間：2024/06/15 (六) 19:00

• 演出地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

• 正式啟售：2024/04/28 (日) 中午12:00

• 票 價：VIP＄6300 /＄5519 /＄3919

*全區採實名制，正式啟售每人限購四張，僅限在KKTIX 網站購票，實名制相關規定請參考下方實名認證說明。

• 福利加購：於「BRIIZE MEMBERSHIP(GL)」或是「正式啟售」購入VIP票券者，即具備以NT$119元之資格，加購「Soundcheck Party」福利入場券，詳細購入方式將擇日公布。

• 主辦單位：KKLIVE、CJ ENM

• 藝人經紀：SM Entertainment

• 購票方式：KKTIX

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