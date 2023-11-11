這是什麼夢幻組合呀！(G)I-DLE 田小娟、IVE Liz、aespa Winter 組成小分隊，歌曲將在16日發行！

竟然可以看到四代人氣女團的合作！為祈願申辦2030釜山世界博覽會，(G)I-DLE、aespa、IVE 將推出合作單曲《NOBODY》。

消息一公開，讓許多K-POP粉絲都相當期待！而這次的企劃是每團選出一名成員做代表，近日也陸續揭開神祕面紗，確定由(G)I-DLE田小娟、IVE Liz 和aespa Winter參與。



田小娟以組合(G)I-DLE活動，在國際舞台上展現超強的存在感，兼備高水平的Rap和歌唱實力，不僅會作詞作曲，還具備編曲和製作能力。田小娟發表感想說：「能夠參與這麼有意義的項目，感到非常榮幸，將祝願釜山世博會成功舉辦。」



Liz在IVE中擔任主唱，擁有「音色精靈」的稱號，讓人期待她作爲感性主唱的活躍。Liz表示：「感謝大家給我這個機會，讓我能夠代表IVE和前輩們參與這個有意義的項目。今後也會通過各種活動進一步宣傳K-POP和韓國，希望大家多多喜愛《NOBODY》，並祝願釜山世博會成功舉辦。」



Winter以特有的音色和唱法，在aespa中擔任主唱，寬廣的音域和現場表演，也在現有女團中名列前茅。她表示：「可能是因爲釜山是我的故鄉，所以感覺更有意義。能夠和優秀的人們一起參與這樣祈願釜山世博會申辦的項目，感到非常榮幸。」



另外，《NOBODY》將在16日下午6點（韓國時間）發行，該歌曲由 BIGHIT MUSIC 的創作歌手 EL CAPITXN 和國內外著名作曲家共同參與、作詞家徐智恩共同完成。由K-POP頂級藝術家和作家們齊心協力，祈願申辦2030釜山世界博覽會。

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