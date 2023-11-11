《歡迎來到三達里》預告再公開！原來池昌旭＆申惠善曾經交往過，離別的理由又是什麼？

JTBC新劇《歡迎來到三達里》講述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」。

之前公開的預告中，趙容弼（池昌旭 飾）和趙三達（申惠善 飾）總是散發出不尋常的氣流，後來才知道兩人過去曾交往過。最新預告中，公開兩人從出生、同桌、戀人，還有X（前戀人）之間的關係，製作組更整理成四個章節。



第一章：歷史的開始，因三神奶奶牽線的趙容弼＆趙三達"

趙容弼和趙三達是同一天在三達里相隔5分鐘出生的「三神奶奶牽線」命運搭檔。因此，從嬰兒時期開始兩人就緊緊握著對方的手，無論是高興、悲傷的時候，都守護在彼此的身邊，一起度過的時間比沒有彼此的還要多。



第二章：趙容弼的告白：「我們交往吧！」

兩人天天黏在一起，結果...對上眼了。趙容弼告白說：「三達啊～我們...交往吧！」他們就這樣打開粉紅泡泡的章節，看彼此的眼神都是冒著愛心，嘴角不由自主地露出笑容，一起度過幸福的時光。



第三章：趙三達的離別通報，「我現在不喜歡你了，所以分手吧！」

本以爲戰勝友情的愛情是天下無敵的，但可惜似乎沒能維持太久。趙三達說：「我現在不喜歡你了，所以分手吧！」趙三達冷酷的轉身，但是眼裡卻流著眼淚，到底發生了什麼事？為什麼兩人會分手？



第四章：在三達里再次相遇的他們，之後呢？

隨著時間的流逝，趙容弼和趙三達在三達里再次相遇，並尷尬地打了招呼。之後，趙三達說著：「我為什麼不回濟州？因爲誰沒能回來？你知道嗎？」表達隱藏的真心，讓人想確認對方的心意。兩人再次在三達里相遇，兩人將寫出怎樣的新章節？



《歡迎來到三達里》由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》的編劇權慧珠執筆，將在12月2日播出。

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