怪物新人BABYMONSTER的出道曲〈SHEESH〉MV在最短時間內突破了2億觀看次數！

YG娛樂旗下的新人女團 BABYMONSTER 憑藉出道曲〈SHEESH〉刷新了韓國KPOP女團出道歌曲的新紀錄，在最短時間內突破了兩億觀看次數。

根據官方最新公開的消息中，截至前一天晚上8點24分，BABYMONSTER 的正式出道歌曲〈SHEESH〉MV在YouTube上的點擊量突破了2億次，影片自發佈以來僅用了33天的時間，是所有KPOP女團出道歌曲中最快達成這個兩億大關的組合。



這些結果是很早就預測到的，因為這支MV在公開 24 小時內就直接成為觀看次數最多的影片第一名，並登上了 YouTube 全球每週排行榜的榜首。 僅花了10天就達到了1億播放量，這也是KPOP女團出道歌曲的最短紀錄。



此外，BABYMONSTER 也在 YouTube 上證明了其強大的全球影響力。 出道前歌曲〈BATTER UP〉很快就達到了1億次點擊量（18天）和2億次點擊量（53天），後續歌曲〈Stuck In The Middle〉儘管是一首抒情歌曲，但僅用了38天就達到了1億的觀看次數，頻道訂閱人數為537萬，累計觀看次數接近17億人，成績相當驚人。



而她們也將在5月11日至12日舉辦為期兩天的粉絲見面會巡演，從日本東京有明體育館出發，並穿越亞洲五個地區（東京、加達、新加坡、台北和曼谷），並在8月份參加日本最大的音樂節「2024 Summer Sonic Tokyo」，開始在日本進行全面宣傳，並與全球粉絲更頻繁地見面。



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