【韓國K社小百科】一場騙婚案造就風靡全韓國的「新梗」，「I am體」連防彈少年團RM都在玩

最近兩週韓國輿論的兩件大事，一件事李善均、BIGBANG成員G-Dragon涉毒，另一件則是韓國天才擊劍少女南賢喜慘遭騙婚，後者佔據了一半的韓網熱搜，還誕生了流行語「I am xxx」。

南賢喜是韓國體育界的傳奇人物，也是韓國擊劍史上第一位獲得2枚及以上奧運會獎牌的選手，同時還在各類國際賽場上獲得過很多獎牌，因此被稱為「擊劍皇后」。 前兩年熱播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》的女主人物原型就是她。 今年南賢喜突然在社交平台上公開與結婚了10多年的丈夫離婚，然而事隔2個月她又突然宣布訂婚，對方是比她小15歲的財閥三代精英帥哥「全清祖」。 就在所有人都被這突如其來的訂婚消息驚到的時候，韓媒扒出更多猛料，全清祖其實是女性，並且還是個詐騙犯！什麼從小在美國長大、主修馬術、IT公司高管、富家子弟、出入有保鑣的人設通通都是假的...... 看得全韓國的民眾大跌眼鏡。



全清祖為了維持從小在美國長大人設，刻意在言談之中夾雜英文，從韓媒曝光的聊天截圖上可以看到，「OK... 那麼我Next time再去玩吧。 我問wife可不可以過去，她ok所以問問你。 But your friend在一起，I am信賴~」網友猜測此處「信賴」實為「失禮」的筆誤。 這種奇怪的英文混雜文體火速在韓網傳播開來，「I am」也因此成為流行語，連《Running Man》字幕組也沈浸其中，用上了「I am歌手」的字幕。



「I am體」已經是當下韓網最火爆的梗，比如特價網站「wemakeprice」就推出了最新廣告語「I am特價，（廣告）ok，Hello柔軟衛生紙，kitchen用紙，tissue 特價」。 還有網友們表示：「ok，那麼next time就去韓國，I am要出發了」、「我現在想去聽這個男人的演唱會，請在韓國再開一場吧，I am很懇求」、「沒有next time，But韓國開粉絲會的話I am信賴，please」等。



내 트친들한테 ask 했는데

NEXT TIME 기회 없어요

SWF2 콘서트

I am 신뢰에요

스우파콘에 진심인 예니초웅니.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0S7fyxAbrv — 장도슈 (@0v06_____) October 31, 2023

最讓網友們爆笑的就是防彈少年團成員RM，不愧是「5G衝浪少年」，玩梗速度緊跟熱潮，在機場照上搞笑地表示「I am在韓國~」。經過RM的傳播，相信很快這個「梗」將會在海外也流行起來。



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