【韓國K社小百科】一場騙婚案造就風靡全韓國的「新梗」，「I am體」連防彈少年團RM都在玩

最近兩週韓國輿論的兩件大事,一件事李善均、BIGBANG成員G-Dragon涉毒,另一件則是韓國天才擊劍少女南賢喜慘遭騙婚,後者佔據了一半的韓網熱搜,還誕生了流行語「I am xxx」。

南賢喜是韓國體育界的傳奇人物,也是韓國擊劍史上第一位獲得2枚及以上奧運會獎牌的選手,同時還在各類國際賽場上獲得過很多獎牌,因此被稱為「擊劍皇后」。 前兩年熱播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五,二十一》的女主人物原型就是她。 今年南賢喜突然在社交平台上公開與結婚了10多年的丈夫離婚,然而事隔2個月她又突然宣布訂婚,對方是比她小15歲的財閥三代精英帥哥「全清祖」。 就在所有人都被這突如其來的訂婚消息驚到的時候,韓媒扒出更多猛料,全清祖其實是女性,並且還是個詐騙犯!什麼從小在美國長大、主修馬術、IT公司高管、富家子弟、出入有保鑣的人設通通都是假的...... 看得全韓國的民眾大跌眼鏡。



全清祖為了維持從小在美國長大人設,刻意在言談之中夾雜英文,從韓媒曝光的聊天截圖上可以看到,「OK... 那麼我Next time再去玩吧。 我問wife可不可以過去,她ok所以問問你。 But your friend在一起,I am信賴~」網友猜測此處「信賴」實為「失禮」的筆誤。 這種奇怪的英文混雜文體火速在韓網傳播開來,「I am」也因此成為流行語,連《Running Man》字幕組也沈浸其中,用上了「I am歌手」的字幕。



「I am體」已經是當下韓網最火爆的梗,比如特價網站「wemakeprice」就推出了最新廣告語「I am特價,(廣告)ok,Hello柔軟衛生紙,kitchen用紙,tissue 特價」。 還有網友們表示:「ok,那麼next time就去韓國,I am要出發了」、「我現在想去聽這個男人的演唱會,請在韓國再開一場吧,I am很懇求」、「沒有next time,But韓國開粉絲會的話I am信賴,please」等。



내 트친들한테 ask 했는데

NEXT TIME 기회 없어요

SWF2 콘서트

I am 신뢰에요

스우파콘에 진심인 예니초웅니.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0S7fyxAbrv