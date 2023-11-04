SEVENTEEN腳受傷的隊長S.COUPS與珉奎一起新歌〈音樂之神〉舞蹈挑戰！結尾一整個笑開懷～

短短24秒的Challenge（舞蹈挑戰）影片讓粉絲們看了好欣慰，S.COUPS一定要快快好起來啊！！！

人氣男團 SEVENTEEN 這一次回歸也是遇到了重重困難，隊長 S.COUPS 因腳傷（膝蓋）確定不參加團體打歌活動，雖然粉絲們抱有遺憾，卻更加希望他有充裕的時間好好養傷，也期待他的復出。



▼就像特別禮物一樣，SEVENTEEN 官方在昨晚公開了 S.COUPS 與珉奎一起進行新歌〈音樂之神〉舞蹈挑戰的短影片，看到開朗大笑的他們，也讓粉絲們放了不少心。

珉奎也因為腰傷缺席第一周的打歌舞台，但狀況比較好之後，第二周的打歌舞台就有一起參加了。



▼昨天 KBS《Music Bank》（音樂銀行）的打歌舞台，甚至給了珉奎一個大特寫封面～！帥帥帥～

成員們在樓梯間的合照。



▼用超高分拿下一位的安可舞台，大家穿上了黃色雨衣～！

最後，希望 SEVENTEEN 成員們都能平平安安健健康康的一直活動下去～！Fighting～～～

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