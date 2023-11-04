這個組合可愛炸裂！嘻哈福寶vsBTS防彈少年團柾國，網友PS得毫無痕跡
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這個組合可愛炸裂！嘻哈福寶vsBTS防彈少年團柾國，網友PS得毫無痕跡

明星   2023年11月4日   星期六08:13   Tracy  

（封面圖源：《Vogue Korea》、X@checksunurlov）

哈哈哈哈，網友們也太有才了！

日前雜誌《Vogue Korea》在官方SNS上發佈會了防彈少年團柾國時尚大片。 其中一張柾國坐在勞斯萊斯車前，一隻手撐著下巴，手上、手腕上、脖子上戴滿了閃亮的鑽石，大展「Young and rich」的面貌。

有網友看到這張照之後就聯想到了大熊貓福寶。 作為動物界的頂流，福寶備受韓國民眾的喜歡，人送外號「愛寶樂園長公主」、「福藝真」，theqoo等韓國知名論壇上每天都能看到關於福寶的文章，每一篇都吸引廣大網友駐足、留言，總之福寶就是熊貓界的女明星。

擁有站姐的福寶有不少出圈照片，其中一張就是它小手托腮，仿彿在思考的照片，這張照讓網友們覺得和柾國的pose一模一樣，於是就有人PS 了圖片，把柾國身上的帽衫、鑽石珠寶全都放在了福寶身上，讓它坐在勞斯萊斯前，萌萌的模樣笑翻網友，引得大家紛紛留言：「 這PS技術也太棒了」、「哈哈哈哈，一模一樣，太可愛了」、「柾國的帽子戴在福寶頭上正好，說明wuli福寶的頭很小」、「笑死我了，我是柾國的粉絲，福寶也太可愛了吧」等。

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