【K社韓國小百科】收入反超＋韓劇效應！韓男日女跨國婚姻件數創10年新高，韓女歡呼

日本媒體報導，由於韓國經濟實力提升以及韓流影響，韓國男性與日本女性結婚的案例正在增加。

《日本經濟新聞》（Nikkei）引述韓國統計廳的數據報導稱，去年韓國男性與日本女性的結婚件數達到1,176件，為過去10年來最多，比前一年增加了40%。 該報指出，若將2019年（COVID-19疫情爆發前）與2024年相比，韓國人與中國、菲律賓、越南人結婚的件數都減少了，但與日本人締結婚姻的案例卻增加了13%。

報導表示，「自2010年代中期以來，因結婚而移居韓國的日本女性急速增加。其間，韓國在人均國內生產總值（GDP）上已超越日本，男性薪資也與日本相當。」除了收入差距縮小之外，自2000年代初在日本掀起熱潮的韓國文化，也被分析為促使日本女性與韓國男性婚姻增加的原因。報導補充說，在日本看過韓劇《冬季戀歌》等作品的一代人，對子女或孫輩與韓國人結婚通常也能較容易接受。



專攻韓國學的弘益大學教授大井川裕惠（音譯）指出，透過結婚移居韓國的日本女性當中，約有30~40%並非出於工作或經濟理由，而是嚮往因韓國，認為在韓國生活更有意義，才選擇移居，同時她也表示，「不過在2019年韓國發生抵制日貨運動時，有95%的在韓日本女性感到不安」，並補充說「在韓日本女性總是意識到韓日關係可能惡化的風險。」

相關消息在被韓國MBC電視台報導之後在本土網友之間掀起熱議，不少網友留言表示「可是離婚的也很多」、「把韓男通通帶走吧」、「謝謝你們願意嫁給韓男」、「兩國都是少子化社會，互相嫁娶也算是朝很好的方向前進了吧，希望政府可以獎勵跨國婚姻」、「日本女生，加油」、「 蠻好的，反正韓男很喜歡日本女生」等。

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