【韩国K社小百科】一场骗婚案造就风靡全韩国的「新梗」，「I am体」连防弹少年团RM都在玩

最近两周韩国舆论的两件大事，一件事李善均、BIGBANG成员G-Dragon涉毒，另一件则是韩国天才击剑少女南贤喜惨遭骗婚，后者占据了一半的韩网热搜，还诞生了流行语「I am xxx」。

南贤喜是韩国体育界的传奇人物，也是韩国击剑史上第一位获得2枚及以上奥运会奖牌的选手，同时还在各类国际赛场上获得过很多奖牌，因此被称为「击剑皇后」。 前两年热播的由金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》的女主人物原型就是她。 今年南贤喜突然在社交平台上公开与结婚了10多年的丈夫离婚，然而事隔2个月她又突然宣布订婚，对方是比她小15岁的财阀三代精英帅哥「全清祖」。 就在所有人都被这突如其来的订婚消息惊到的时候，韩媒扒出更多猛料，全清祖其实是女性，并且还是个诈骗犯！什么从小在美国长大、主修马术、IT公司高管、富家子弟、出入有保镳的人设通通都是假的...... 看得全韩国的民众大跌眼镜。



全清祖为了维持从小在美国长大人设，刻意在言谈之中夹杂英文，从韩媒曝光的聊天截图上可以看到，「OK... 那么我Next time再去玩吧。 我问wife可不可以过去，她ok所以问问你。 But your friend在一起，I am信赖~」网友猜测此处「信赖」实为「失礼」的笔误。 这种奇怪的英文混杂文体火速在韩网传播开来，「I am」也因此成为流行语，连《Running Man》字幕组也沈浸其中，用上了「I am歌手」的字幕。



「I am体」已经是当下韩网最火爆的梗，比如特价网站「wemakeprice」就推出了最新广告语「I am特价，（广告）ok，Hello柔软卫生纸，kitchen用纸，tissue 特价」。 还有网友们表示：「ok，那么next time就去韩国，I am要出发了」、「我现在想去听这个男人的演唱会，请在韩国再开一场吧，I am很恳求」、「没有next time，But韩国开粉丝会的话I am信赖，please」等。



내 트친들한테 ask 했는데

NEXT TIME 기회 없어요

SWF2 콘서트

I am 신뢰에요

스우파콘에 진심인 예니초웅니.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0S7fyxAbrv — 장도슈 (@0v06_____) October 31, 2023

最让网友们爆笑的就是防弹少年团成员RM，不愧是「5G冲浪少年」，玩梗速度紧跟热潮，在机场照上搞笑地表示「I am在韩国~」。经过RM的传播，相信很快这个「梗」将会在海外也流行起来。



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