BTS防彈少年團Jin冰箱驚呆全場：6個月發霉大蒜vs三週一次的帝王蟹外送

BTS（防彈少年團）成員Jin作客JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》，這也是他時隔8年再度登上該節目，與同樣久違登場的藝人趙世浩一同亮相。 兩人曾於2017年出演，這次的回歸也讓粉絲備感驚喜。

Jin繼成員J-Hope之後出演節目，延續與節目的緣分。 主持人安貞煥也開玩笑說：「這程度應該跟防彈少年團結成姐妹結緣了吧！」現場笑聲不斷。

Jin的到來讓廚師們也興奮不已。 廚師朴恩英一見到Jin便讚嘆「真的太帥了」，廚師尹南魯則笑說：「想用Jin的臉活三天」，引發現場一片笑聲。 旅美名廚Edward Lee也特地為了見Jin從海外飛行15小時返韓，並透露：「我女兒是BTS的超級粉絲，我們還一起練過他們的舞蹈」，展現滿滿粉絲心。 Jin則感性回應：「看到你為料理投入人生，我也產生了敬意」，氣氛溫馨。



節目中Jin對「生魚片冷湯（水刺身，물회）」的熱愛也成為話題。 他自爆每週至少吃三次生魚片冷湯，甚至成立了「水刺身推廣協會」並擔任會長，更透露：「最近還親自向湯姆·克魯斯推薦了生魚片冷湯」，驚呆全場。



除了幽默的分享，Jin的冰箱也透露了他私下的真實面貌。 他坦言喜歡自己做飯，甚至在年初與朋友們一起製作泡菜。 不過在冰箱檢查過程中，發現了布滿黴菌的大蒜，讓整個攝影棚驚呆了。 這些大蒜已過期6個月，表面覆蓋著綠色黴菌。 主持人金成柱查看包裝時表示：「包裝日期是2025年1月20日。」對此，Jin解釋說自己平時不太會注意冰箱上層。 接著，冰箱裡還被發現有贈品用的青陽辣椒。 Jin請求：「如果有垃圾桶的話，請幫我丟掉，真的非常感謝。」一席話引得全場爆笑。



與過去宿舍中貧乏的冰箱相比，如今Jin的冰箱內藏有許多高級食材，比如帝王蟹等，他調侃道：「我現在還算是有點小成功。 小時候因為太貴，幾乎吃不起。 最近稍微成功了一點，大概每兩週會叫一次外送來吃，不過因為物價上漲，現在改成三週一次。」對此，主持人金成柱說：「你真的成功了啊。」並回憶道：「8年前你和Jimin一起上節目的時候，還說自己最喜歡吃的是涼拌海螺罐頭。」曹世鎬則感嘆說：「從海螺罐頭到帝王蟹，真的是大進化啊！」

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