超會！Epik High曾被YG打槍的「中指手燈」起售！命名「朴圭奉」令人笑噴

嘻哈男團Epik High(成員Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz)10月中旬曾曝光專屬手燈(應援棒)第一階段設計稿,如今實體出爐,確定要發售了!

先回顧16日,Tablo上傳一支影片稱「應援棒的一小步,K-POP一大步」,成員們看著3D立體的「中指手燈」設計稿噴笑,說著「很可愛」、「還不錯」,還說可以變換顏色。更好笑的是,Tablo透露了一個背後故事,說以前曾在前公司YG娛樂提出這樣的設計,結果被回「瘋了」遭回絕。這支影片高達3.3萬人點讚,近7600人轉發!



One small step for lightsticks, one giant leap for K-pop #에픽하이콘서트 #EpikHigh pic.twitter.com/93S0AhIuCU

▼YG還說過:「那會讓整群人都對你們比中指。」



YG: “But… that would have the entire crowd giving you the middle finger”



Epik High: pic.twitter.com/Y7sAba0iQ4