超會！Epik High曾被YG打槍的「中指手燈」起售！命名「朴圭奉」令人笑噴

嘻哈男團Epik High（成員Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz）10月中旬曾曝光專屬手燈（應援棒）第一階段設計稿，如今實體出爐，確定要發售了！

先回顧16日，Tablo上傳一支影片稱「應援棒的一小步，K-POP一大步」，成員們看著3D立體的「中指手燈」設計稿噴笑，說著「很可愛」、「還不錯」，還說可以變換顏色。更好笑的是，Tablo透露了一個背後故事，說以前曾在前公司YG娛樂提出這樣的設計，結果被回「瘋了」遭回絕。這支影片高達3.3萬人點讚，近7600人轉發！



▼YG還說過：「那會讓整群人都對你們比中指。」



YG: “But… that would have the entire crowd giving you the middle finger”



Epik High: pic.twitter.com/Y7sAba0iQ4 — tablo (@blobyblo) April 30, 2023

顯然Epik High很樂意「讓台下所有人對自己比中指」，因為手燈要正式販售了！ Tablo昨（29）日又上傳一支影片，興奮的秀出歷年惡稿設計，包括惡搞韓影《屍速列車》（屍殺列車）、韓劇《SKY Castle》（天空之城）、好萊塢電影《Barbie芭比》……等等作品，最後就是萬眾棒矚目的最新品「朴圭奉」（諧音fxxk you棒）！發售日就在今（30）日！



網友興奮留言「太帥了！」、「買起來」、「很需要這個」、「『朴圭奉』超天才」、「這是我會隨身攜帶的手燈」、「因為手燈，你們多了一個粉絲」、「這個手燈演唱會之外也能用，絕對是日常必需品，用途廣泛」、「這是能統治其他手燈的最強大手燈了」……等等。

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