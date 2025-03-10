時代的錯誤？INFINITE在Woollim期間音源收入是0！ Epik High Tablo怒：我們上億也一毛未拿

INFINITE正為出道15週年積極活動，為新專輯巡迴各大演藝圈前輩的YouTube綜藝也在這幾日紛紛出籠，其中聖圭和優賢（優鉉）登「前公司師兄」Epik High節目聊到「音源（數位音樂）0收入」引發熱議。

Epik High是INFINITE在Woollim娛樂的「前師兄」，INFINITE練習生時期便受Epik High照顧，Mithra節目上當場自爆以前偷偷帶過酒到INFINITE宿舍（有確定成員成年），身為Woollim娛樂開業以來首個練習生的優賢，也說自己是知道公司裡有Epik High才加入的（雖然來不久Epik High就走了XD）不然當時已有其他公司錄取他。

雙方相談甚歡，但Tablo一聊到音源收入就生氣。Tablo問聖圭和優賢：「你們那時候也是嗎？我們那時候的音源收入是0。」聽到「我們也是」的回答，Tablo氣到摔勾針：「真的？就算有〈Be Mine〉這樣的歌？」Tukutz也很驚訝：「你們那時候Melon全部都正常運作了不是嗎？」



Tablo又摔勾針還嘴型罵髒話，Tukutz提到Woollim代表李重燁最近才聯絡他：「他拜託我們不要再聊他了，『正植啊，我知道你很有趣……』」這才緩和氣氛。Tablo解釋音源收入說老實話和李重燁無關，是當時環境所致，數位音樂還未流行，舉例說自己曾在主持節目時聽到歌曲〈Fly〉首週就賺37億（韓元），他當場脫口而出：「我連百元都沒拿到啊！」李重燁知道後馬上聯絡Tablo聊聊。



Tablo和Tukutz還相繼爆料李重燁就算賺那麼多錢，Tukutz在LA海邊餐廳吃飯只是想問問有沒有炸蝦天婦羅，李重燁卻問：「你只想到你自己嗎？」Tukutz委屈的說自己只是想問到底有沒有，後來激動到在海邊欄杆想跳下去。



▼X熱門討論：「哇INFINITE歐巴們說當時音源收益從未結算過，就算歌曲有〈Be Mine〉〈PARADISE〉〈Chaser〉〈Man In Love〉？」



와 인피니트오빠들 그때 그시절에 음원 수익으로 정산 받아본 적 없대

노래 라인업이 내꺼하자 파라다이스 추격자 맨인럽 이런데?? pic.twitter.com/ot0yGvSOEL — 팔 (@428leaf) March 5, 2025

▼原片（已定位9:57）



X上網友都很訝異，有粉絲說：「為了INFINITE聽音樂，結果根本沒錢賺，感覺像被打一巴掌。」也有人自李重燁給了聖圭INFINITE商標權後，大家都忘了他以前多糟糕。Theqoo上網友有人則說INFINITE不算音源強者，但有其他人提醒就算歌曲不熱門也不合理（X上也有網友提醒INFINITE已進入Melon「10億收聽俱樂部」），網友們大致歸結於是「錯簽合約了」，亦有人想起知名的李昇基和Hook娛樂糾紛，推測那時期大多數經紀公司都沒有讓藝人分潤音源收入。

整理上述內容，Epik High至少2003～2010年在Woollim期間全無音源收入，INFINITE可能在獨立出來前的2010～2022年都沒有，李昇基照他本人控訴是2004～2022全無，而過去也有其他歌手如樂團M.C THE MAX，鼓手全民赫表示2003、2004年才開始禁止盜版音樂、付費音源開始上路，而在這之前他們出四張專輯按簽約條件，要賣10萬張專輯才能獲得每張專輯的版稅，還僅限於實體CD與錄音帶，到現在前四張專輯的音源收入也不歸他們樂團。INFINITE在Woollim期間沒有音源收入，恐怕就是合約上沒有談進音源分潤。

▼全民赫受知名訪談YouTube頻道談遭遇，該影片標題寫「沒有音源合約的2000年代最大受害者」



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