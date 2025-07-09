嘻哈詩人強勢歸港 Epik High 2025亞巡香港站今晚6點優先搶票

韓國傳奇嘻哈組合 Epik High 將於 2025 年強勢回歸香港舞台！時隔 6 年，這組被譽為「韓國嘻哈詩人」的傳奇團體將帶著全新亞洲巡演「EPIK HIGH ASIA TOUR 2025」登陸 AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha，為香港樂迷獻上一場激情與感動交織的音樂盛宴。 主辦方宣布優先預購時段將於今日晚上 6 時在 Off Grid 平台獨家開放。

Epik High自2001年出道以來便以深刻的人文關懷和社會觀察在韓國樂壇樹立了獨樹一幟的音樂風格。由創作才子Tablo、低調卻充滿爆發力的Mithra Jin，以及擁有精湛DJ技巧的Tukutz組成的三人組合，不僅打破了韓國主流音樂的框架，更將嘻哈音樂提升至藝術與哲學的高度。

24年來，Epik High創作了無數撼動人心的經典作品。從早期探討社會議題的《Fly》、反思人性的《One》，到近年來探討存在主義的《Rosario》等作品，他們的音樂總是能引發聽眾深層的思考。Tablo充滿詩意的歌詞搭配Mithra Jin犀利的饒舌，再加上Tukutz精心編排的音樂製作，形成了Epik High獨一無二的音樂DNA。這次的"EPIK HIGH ASIA TOUR 2025"將是他們睽違6年再次來到香港，相信會為本地樂迷帶來一場融合深度與娛樂性的頂級音樂饗宴。

演唱會將於 2025 年 9 月 14 日星期日 晚間 6 時正 開演，地點選在 AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha。門票分為三種等級：SVIP 區（HKD$1,680，Free Standing）、VIP 區（HKD$1,180，Free Standing & Seating）以及 GA 區（HKD$880，Free Standing & Seating），滿足不同樂迷的需求。

為讓忠實粉絲能搶先購票，主辦單位特別安排優先預購時段，將於 今日2025 年 7 月 9 日（星期三）晚上 6 時（香港時間）在 Off Grid 平台獨家開放。公開發售則於2025 年 7 月 16 日（星期三）中午 12 時（香港時間）透過Klook正式啟動，請樂迷密切關注官方公告，以免向隅。

【演唱會詳情】

演出日期：2025年9月14日（星期日）

演出時間：晚上 6 時

地點：AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha

門票價格：SVIP HKD$1,680（Free Standing）/ VIP HKD$1,180（Free Standing & Seating）/ GA HKD$880（Free Standing & Seating）

*售票平台為 Off Grid 與 Klook，Klook 將在後續公告後另行開放發售

【優先預購】

優先預購時間：7月9日（星期三）晚上 6 時（香港時間）

優先預購平台：Off Grid（ https://www.offgrid.day/clubs/17/130?stage=show-detail ）

【公開發售】

公開發售時間：2025年7月23日（星期三）中午 12 時起 （香港時間）

公開發售平台：Klook (https://www.klook.com/)

【主辦資訊】

經紀公司｜OURS

主辦單位｜DON’T LIKE LOUD MUSIC PRODUCTION

Instagram: @dllm.production

聯合主辦｜MOTIVE

協辦單位｜CREED HOUSE LIMITED, LEGEND ENTERTAINMENT LIMITED

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