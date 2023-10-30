超会！Epik High曾被YG打枪的「中指手灯」起售！命名「朴圭奉」令人笑喷

嘻哈男团Epik High（成员Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz）10月中旬曾曝光专属手灯（应援棒）第一阶段设计稿，如今实体出炉，确定要发售了！

先回顾16日，Tablo上传一支影片称「应援棒的一小步，K-POP一大步」，成员们看著3D立体的「中指手灯」设计稿喷笑，说著「很可爱」、「还不错」，还说可以变换颜色。更好笑的是，Tablo透露了一个背后故事，说以前曾在前公司YG娱乐提出这样的设计，结果被回「疯了」遭回绝。这支影片高达3.3万人点赞，近7600人转发！



▼YG还说过：「那会让整群人都对你们比中指。」



YG: “But… that would have the entire crowd giving you the middle finger”



Epik High: pic.twitter.com/Y7sAba0iQ4 — tablo (@blobyblo) April 30, 2023

显然Epik High很乐意「让台下所有人对自己比中指」，因为手灯要正式贩售了！ Tablo昨（29）日又上传一支影片，兴奋的秀出历年恶稿设计，包括恶搞韩影《尸速列车》（尸杀列车）、韩剧《SKY Castle》（天空之城）、好莱坞电影《Barbie芭比》……等等作品，最后就是万众棒瞩目的最新品「朴圭奉」（谐音fxxk you棒）！发售日就在今（30）日！



网友兴奋留言「太帅了！」、「买起来」、「很需要这个」、「『朴圭奉』超天才」、「这是我会随身携带的手灯」、「因为手灯，你们多了一个粉丝」、「这个手灯演唱会之外也能用，绝对是日常必需品，用途广泛」、「这是能统治其他手灯的最强大手灯了」……等等。

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