被疑涉毒而暴怒的G-Dragon花重金請律師應對！律師費高達20億，全力打官司

一邊是偶像團BIGBANG成員G-Dragon極力否認涉毒，一邊是警方稱「有證據」，隨著事件的發展，粉絲和民眾也迫切地想要得到一個準確的結果。

韓娛知名YouTube博主李振浩爆料了GD在事情發生後選擇的律所和律師，該事務所的首席律師曾是憲法法院的法官，曾在總統彈劾時間中擔任主要律師，這位現在專門負責辯護案件，GD選擇這樣的律師也凸顯了他對於本次「吸毒風波」的重視程度。



李振浩還說：「這樣的情況下，（GD）要支付很多錢。 大多數律師事務所對於普通名人的案件收取的一般代理費約為10億（韓幣，下同）。 因為每個人情況不同，可能會收取5億至10億。 在特殊情況下或者法律上非常不利的情況下，收費會更多。 如果包括全程代理，可能會支付很多錢，大概是10億至20億。根據熟悉GD的人的說法，他最初的反應是『沒有接到警察的電話』，據說GD對自己的事情非常生氣。 」李振浩指出出境禁令之所以出臺是因為「不是因為認定有罪，而是因為需要接受調查」。

粉絲們認為G-Dragon強烈否認自己涉毒，十分信任他。 但也有不少民眾覺得GD在2011年因吸食大麻被起訴后獲得緩刑，當時他給出了一種難以令人信服的解釋，聲稱當時以為是香煙，所以對於這次事件仍持觀望態度。

無論如何，仁川警察廳毒品犯罪調查隊已對GD實施了出境禁令，並計畫不久後傳喚他進行調查。 目前，G-Dragon面臨著吸食「毒品」的指控。 其中包括鴉片、可卡因和含有這些物質的各種混合物。 雖然警方尚未明確指出GD被懷疑使用了哪種毒品，但他們計畫通過試劑檢測或詳細檢查來確認毒品使用與否、種類和頻次等。 根據檢查結果，可能會證明GD無罪，也可能會增加其他指控。

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