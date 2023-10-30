演員不應該長期出演綜藝節目的原因！李光洙被點名，劇照真的要笑翻了

隨著全昭旻宣佈退出《Running Man》，再次引起了人們對於「演員不應長時間參與綜藝節目」的討論。

‎全昭旻所屬經紀公司於23日發佈正式聲明‎表示：「全昭旻將在本月30日進行的錄製后正式退出《Running Man》。 」聲明中還提到，她需要一段時間進行休息和充電，這是演員和所屬公司的決定。 作為一名持續參與了6年的固定成員，全昭旻的粉絲們紛紛表示遺憾。 然而，也有不少網友認為：「作為演員來說，適當休息對她來說可能更好，身為演員不該長時間參與綜藝節目。 」



那些在綜藝節目中獨樹一幟的明星常常會塑造出所謂的「綜藝角色」。 然而，一旦建立了這樣的角色形象，往往很難擺脫。例如，《Running Man》中率先退出的李光洙曾因在《Running Man》中的爆笑精彩表現獲得了「長頸鹿」、「綜藝神助攻的光洙」、「背叛的光洙」等綽號，並在綜藝形象上留下了濃墨重彩。 因此，在其他劇集中也會有人聯想到他的綜藝角色。有網友貼出了李光洙在古裝劇中的劇照，聲稱「因為他在綜藝節目中的固有形象，讓人無法入戲」、「這並不是李光洙去民俗村拍《Running Man》喔」、「這應該是李光洙拍的《RM》古裝劇特輯」等。



對此網友們議論紛紛，各有意見，表示：「李光洙演技很好，去看看《沒關係，是愛情啊》」、「真的，演員只能去《劉QUIZ》之類的綜藝宣傳一下作品就好了，千萬不要固定出演綜藝，失去了神秘感」、「我只要看到李光洙的臉就想笑」、「 我同意，所以很多演員都不會長時間出演綜藝」、「確實一提到李光洙，我會先想到他的綜藝」、「我也這樣想，所以李昇基拍戲我都不看，投入不進角色，只能看到他本人」等。

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