Epik High成員DJ Tukutz竟是上過新聞的義人！勇救被外賣騎士毆打的公寓警衛，事後輕描淡寫「哪裡稱得上美談」

韓國媒體今年初報導了一位公寓警衛遭外賣騎士毆打時獲得熱心居民幫助解救的新聞，並公開了當時拍攝的現場影片，原來這位熱心居民就是Epik High成員DJ Tukutz！

據JTBC今年1月報道，12月26日首爾江南某公寓大門附近發生了一起外賣騎士傷人事件。 該公寓規模不大，停車場位於地下、地面道路禁止行車，快遞和外賣騎士須將車輛停在門口後步行進入公寓區域，大門口有貼出相關提示語，警衛也一直有對騎士們做出相關說明。

事發當天，一名外賣騎士趁警衛（67歲，男）在旁邊處理垃圾分類時騎機車進入小區，警衛發現後等在門口，待騎士出來時說了一句機車不能進入。 不料騎士竟啟動機車撞向警衛，說「你不認識我嗎？」隨後將他推倒在地、不斷拳打腳踢。 據悉這名騎士去年也曾與同一名警衛因相同原因發生衝突，被警察批評教育了一番，疑似因此懷恨在心。



根據居民拍下的影片，騎士多次毆打警衛的腹部、將警衛的頭撞向墻壁，發出「砰」的聲響。 警衛痛苦大喊：「要死人了！殺人了！」周圍不斷有人喊「趕快報警」，卻遲遲無人上前阻攔。這時一名穿灰色羽絨服的男士闖入鏡頭，快步跑向騎士並持續將他拉開、言語勸阻，終於制止了他的施暴行為。



新聞報導中沒有公開這名男士的長相，直到最近大家才知道，原來他就是Epik High成員DJ Tukutz。



Epik High的YouTube頻道3月26日公開新一期節目「EPIKASE」，三位成員出發做團建，準備晚餐時DJ Tukutz說：「我上新聞了，作為阻止暴行的居民登場，哈哈哈。」Tablo和Mithra Jin十分驚訝：「怎麼回事？」「真的是你耶，為什麼不上傳這件事？ 是美談耶！你救了遭到暴行的大叔。」DJ Tukutz卻只是淡然一笑：「為什麼要上傳。 算什麼美談啦。」





不過可惜的是，當警方趕到現場時騎士已經逃逸，警衛臉部受重傷，經診斷需至少休養3週，無法繼續工作，且對機車產生心理陰影、擔心對方報復。

很多網友稱讚DJ Tukutz見義勇為、十分帥氣：「這才是真正的Hip-Hop」「他總是表現出虛張聲勢、容易背叛別人的模樣，原來是這樣帥氣的人」「雖然容易但心地善良的歐巴kkkk」「DJ Tukutz似乎是這個團的馬賽克擔當，之前也曾被誤認為經紀人而被馬賽克掉kkk」。



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