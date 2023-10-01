與YG娛樂合約到期不續約！GD近日被爆簽約新公司，韓網友：「YG現在要完蛋了？」

BIGBANG出身的歌手GD（G-DRAGON）在9月30日通過IG公開了近況。

照片中有一張是寫著「WELCOMES G-DRAGON」字樣的電子螢幕，吸引人們的視線。此前，9月28日外國媒體等曾報道說GD訪問位於美國加利福尼亞州洛杉磯的華納音樂（Warner Music）唱片辦公室。

WAIT!!!!!!

WDYM WARNER RECORD WELCOMES G-DRAGON???

IS GD JOINING WARNER?????



Jeff also under Warner. Plis plis plis, paling ngga ketemu. Or colab someday. pic.twitter.com/qkwflXWxgA — Mew (@jidrugs) September 27, 2023

因此就有不少人猜測 GD 是不是和華納音樂簽約，也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「YG現在要完蛋了...？」、「專輯給我！！！開演唱會吧」、「脫離YG是件值得祝賀的事情」、「什麼都好，唱點歌吧」、「哇，我還以爲會去THEBLACKLABEL呢，拜託你出專輯吧」、「YG竟然沒有GD了，好神奇」、「對經紀公司在哪裡不感興趣，就給我新歌吧」等等。

另一方面，今年5月YG季度報告書簽約的歌手名單沒有GD的名字，與YG的專屬合約到期說、退出BIGBANG等被爆出。當時YG表示：「現在與 GD 的專屬合約已經到期，對於廣告等其他活動，正在通過另外的合約進行合作。在重新開始音樂活動時，會協商追加合約，YG爲此會不惜一切支援。」



而GD最後發行的個人專輯是2017年公開的EP專輯《權志龍》。今年1月，GD在新年祝福中曾表示：「今年會以各式各樣的活動與大家見面，專輯也正在準備中。」時隔6年預告了個人活動。



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