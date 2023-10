與YG娛樂合約到期不續約！GD近日被爆簽約新公司，韓網友：「YG現在要完蛋了？」

BIGBANG出身的歌手GD(G-DRAGON)在9月30日通過IG公開了近況。

照片中有一張是寫著「WELCOMES G-DRAGON」字樣的電子螢幕,吸引人們的視線。此前,9月28日外國媒體等曾報道說GD訪問位於美國加利福尼亞州洛杉磯的華納音樂(Warner Music)唱片辦公室。

