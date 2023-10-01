《7人的逃脫》編劇太瘋！幻想神獸出場、狸貓換太子圍剿惡人，嚴基俊角色果然是蓄力復仇的他！（EP.5）

這一集腦洞實在是太大了！能在現代背景的韓劇裡看到XX、XX和XXX（避免爆雷），真的只有金順玉了吧XD

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，上週五播出第5集。



*以下包含《7人的逃脫》第5集關鍵劇情！



假死與掉包

方七星墜橋後竟然沒死，拜託黃專務把他弄出醫院。 與此同時，姜杞卓在獄中故意燙傷李輝昭、把他送去醫院急救，趁機和方七星對調。 姜杞卓把方七星的100億韓元轉交給李輝昭，叫他務必復仇。



方七星以「毀容變聲李輝昭」身份在獄中生活5年，同一時期李輝昭整形換臉並改名Matthew·李，成為韓國最大通訊軟體公司Tiki Taka的會長，還簽約韓莫内擔任代言人。



被詛咒的島

5年後小鈴鐺忌日這一天，Tiki Taka在濟州島舉辦幸運用戶活動，把韓莫内等當年迫害多美的33人聚到一起。 Matthew在飲料和泳池水中下藥，令眾人在亢奮狀態下一起溺死了「紅字」頻道主朱用株。

為掩飾罪行，一行人搭船去荒島拋屍，卻在這裡見到更多離奇之物：極光、獨角獸、吸血蝙蝠洞、山崩、巨型野豬，還有發光但有劇毒的植物。 這些人慌不擇路、為逃生不惜拉別人當替死鬼，Matthew則在幕後註視著這一切。臨近崩潰之際，一個神秘黑衣男出現在大家面前。



下集預告中，這群人得知只有7人能活著離開這個島。 神秘人在各處留下文字「小鈴鐺生母琴羅熙」「小鈴鐺取名人閔道赫」，韓莫奈驚恐地認為這是方多美的詛咒，Matthew則如約來到琴羅熙面前。Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台 上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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