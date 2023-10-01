李政宰、Gemma Chan、李治廷率先參觀「銀河藝萃」「夏永康 +853 澳門瞬間」 主題攝影展

國際影星李政宰、陳靜 (Gemma Chan) 、中港台歌手及著名演員李治廷 (Aarif Lee)，聯同亞洲著名攝影師夏永康、澳門特別行政區政府的相關代表及銀河娛樂集團高層一起出席「銀河藝萃」呈獻《夏永康+853澳門瞬 間》揭幕典禮，成為城中最為矚目的一大盛事。

位於「澳門銀河™」綜合度假城內的非營利藝文空間「銀河藝萃」，自2021年7月揭 幕以來，一直積極配合澳門特區政府及相關機構開展各類藝文活動，充分展現銀河娛 樂集團（下稱「銀娛」） 對於支持澳門文化藝術多元發展的重視。即日起至2023年12 月29日，「銀河藝萃」將聯手知名媒體VOGUE香港及資深時尚總監Sean Kunjambu 呈獻亞洲著名攝影師夏永康在澳門的首次個人攝影展 ——《夏永康+853澳門瞬間》， 以藝術家獨具電影感與藝術感的鏡頭及沉浸式的觀展體驗，引領觀眾駐足凝視一系列 澳門特有的精彩瞬間，由此揭開這座城市極具藝術性的神秘面紗。



《夏永康 +853 澳門瞬間》攝影展由夏永康多年的合作夥伴、資深時尚總監Sean Kunjambu策展，更是將他的個人風格發揮得淋漓盡致。該展覽將於「銀河藝萃」設立三個分展區，結合多媒體的呈現方式，讓觀眾在沉浸感十足的氛圍裡開啟一段獨特的藝術之旅。透過夏永康的鏡頭和視野，看見澳門的一個個精彩瞬間，感受這座東方小城的風情與故事。除了夏永康在澳門拍攝的系列精選圖片，本次展覽的重點展品還有取景於名列澳門世界遺產之一的鄭家大屋，由主演《魷魚遊戲》的國際影星李政宰出鏡拍攝的主題照片。在夏永康細膩而富有情感的鏡頭下，李政宰自在遊走於這間澳門現存最古老的中式庭院大宅，演繹著復古懷舊的華麗視覺大片。展覽的另一大亮點則是夏永康為鞏俐、桂綸鎂、杜鵑、黃曉明等一眾電影界最具代表性的人物拍攝的檔案照片。通過特殊處理過的燈光效果和膠片印製，這些作品呈現出一種獨特的氛圍感， 與今時今日流光溢彩的澳門形成鮮明的對比，但又透露著讓人心懷嚮往的詩意與魅力 ，相信會讓所有觀眾產生強烈的情感共鳴。









該展覽於9月29日在「銀河藝萃」舉辦了盛大的開幕典禮。3位演藝界代表與澳門文化局局長梁惠敏、澳門旅遊局副局長程衛東、銀河娛樂集團首席營運總監祈嘉杰、銀河娛樂集團基金會執行董事呂嘉瑩、VOGUE香港出版人歐詠詩、以及亞洲著名攝影師夏永康出席開幕典禮，一同見證和慶祝是次攝影展的揭幕。其中由李政宰和 Gemma Chan兩位國際知名藝人領銜的紅毯環節更是吸引了眾多影迷和觀眾到場支持，全城轟動。李政宰亦在媒體採訪中表示對是次展覽充滿期待。

銀娛首席營運總監祁嘉杰先生於開幕儀式致辭時表示：「近年來銀娛持續與國際藝術家開展不同形式的合作，同時致力於支持澳門本土文化、藝術、體育以及旅遊的多元發展，本次《夏永康 +853 澳門瞬間》攝影展很好地實踐了我們的理念和初衷。希望 前來觀展的澳門市民和各地遊客都能透過夏永康先生的鏡頭，看見一個不一樣的澳門 。」



1960年代出生於香港的夏永康，是橫跨電影、藝術、設計和時尚領域的「斜槓」藝術家 。從加拿大的艾米莉卡學院（Emily Carr Institute）學成回港後，他創立了日後享譽盛名 的設計工作室Shya-la-la Workshop，正式開啟了他的藝術生涯。自1997年開始，夏永康受邀成為著名導演王家衛的劇照攝影師和平面設計師，合作了包括《春光乍泄 》、《花樣年華》、《伊莉莎》和《2046》在內的一系列膾炙人口的電影作品。他之 後更將才華延展至導演領域，從與張學友、李宇春等巨星合作的音樂短片，到為眾多知 名媒體平台及時尚品牌創作的商業或藝術短片，以及轟動一時的票房大賣電影《全城 熱戀》，都取得了極大的成功。近年來，他先後與英國V&A博物館、義大利的Louise Alexander畫廊、+81畫廊（東京和紐約）以及香港的Ooibotos畫廊等國際知名藝術單位合作舉辦展覽。



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